https://mehrnews.com/x3cqYQ ۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۳ کد مطلب 6871604 استانها گلستان استانها گلستان ۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۳ گرگان در موج صد و هجدهم؛ اجتماع شبانه عاشقان اباعبدالله (ع) گرگان-عزاداران حسینی در گرگان با حضور پرشور در تجمع شبانه، ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا (ع) به نمایش گذاشتند. دریافت 6 MB کد مطلب 6871604 کپی شد مطالب مرتبط آبیک در شب ۱۱۸؛ اجتماع عاشورایی مردم دانسفهان در شب ۱۱۸؛ اجتماع باشکوه مردم در سنگر خیابان اقبالیه در شب ۱۱۸؛ شور حسینی در اجتماع مردمی آوج در شب ۱۱۸؛ طنین نوای «یاحسین(ع)» در اجتماع مردمی یکصد و هجدهمین شب حضور زنجانی ها در میدان برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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