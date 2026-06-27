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۶ تیر ۱۴۰۵، ۳:۴۳

گرگان در موج صد و هجدهم؛ اجتماع شبانه عاشقان اباعبدالله (ع)

گرگان در موج صد و هجدهم؛ اجتماع شبانه عاشقان اباعبدالله (ع)

گرگان-عزاداران حسینی در گرگان با حضور پرشور در تجمع شبانه، ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا (ع) به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6871604

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