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۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

اعتراضات مردم آلبانی علیه پروژه خانواده ترامپ بیست و شش روزه شد

اعتراضات مردم آلبانی علیه پروژه خانواده ترامپ بیست و شش روزه شد

خشم مردم آلبانی از پروژه خانواده ترامپ در یکی از جزایر این کشور ادامه دارد و وارد بیست و ششمین روز خود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، ساکنان تیرانا پایتخت آلبانی و دیگر شهرهای این کشور برای بیست و ششمین روز پیاپی علیه پروژه خانواده ترامپ به خیابان ها رفته و اعتراض شدید خود را نشان دادند.

بر اساس این گزارش، معترضان خواهان استعفای فوری نخست وزیر آلبانی به دلیل فساد و اعطای خاک این کشور به سرمایه گذاران خارجی بدون قوانین الزام آور شدند. اعتراضات مردم آلبانی در این خصوص با توجه به نگرانی های محیط زیستی به انقلاب فلامینگو شهرت دارد.

لازم به ذکر است طرح خانواده ترامپ شامل ساخت مجموعه‌های هتل و تأسیسات گردشگری در جزیره غیرمسکونی «سازان» و همچنین مناطق «زفیرنک» و «ویوسا–نارتا» در جنوب آلبانی است؛ مناطقی که بخشی از آن‌ها در محدوده مناطق ساحلی و حفاظت شده قرار دارند.

ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر پیشتر اعلام کردند که قصد دارند یک جزیره خصوصی برای خود در وسط دریای مدیترانه به مساحت یک هزار و ۴۰۰ هکتار احداث کنند.

دختر ترامپ اعلام کرد که این پروژه عظیم با همکاری معماران بین المللی انجام خواهد شد.

قرار است در جریان این پروژه، جزیره سازان که پیشتر یک سایت نظامی نزدیک سواحل آلبانی بوده به جزیره خصوصی خانواده ترامپ تبدیل شود و شرکت سرمایه گذاری کوشنر نیز این پروژه را اجرا کند.

کد مطلب 6871697

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