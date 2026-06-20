اعتراضات مردم آلبانی علیه پروژه خانواده ترامپ وارد بیستمین روز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، برای بیستمین روز پیاپی هزاران تن از مردم آلبانی برای نشان دادن خشم و اعتراض خود نسبت به پروژه تفریحی مرتبط با خانواده ترامپ به خیابان ها آمدند.

بر اساس این گزارش، هزاران تن از مردم آلبانی روز گذشته در تیرانا پایتخت این کشور تجمع کرده و شعار آلبانی فروشی نیست را سر دادند.

آنها خواهان استعفای نخست وزیر این کشور شدند. گفته می شود به دنبال این اعتراضات روند ساخت و ساز در برخی بخش ها به حالت تعلیق درآمده است.

لازم به ذکر است این طرح شامل ساخت مجموعه‌های هتل و تأسیسات گردشگری در جزیره غیرمسکونی «سازان» و همچنین مناطق «زفیرنک» و «ویوسا–نارتا» در جنوب آلبانی است؛ مناطقی که بخشی از آن‌ها در محدوده مناطق ساحلی و حفاظت شده قرار دارند.

ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر پیشتر اعلام کردند که قصد دارند یک جزیره خصوصی برای خود در وسط دریای مدیترانه به مساحت یک هزار و ۴۰۰ هکتار احداث کنند.

دختر ترامپ اعلام کرد که این پروژه عظیم با همکاری معماران بین المللی انجام خواهد شد.

قرار است در جریان این پروژه، جزیره سازان که پیشتر یک سایت نظامی نزدیک سواحل آلبانی بوده به جزیره خصوصی خانواده ترامپ تبدیل شود و شرکت سرمایه گذاری کوشنر نیز این پروژه را اجرا کند.