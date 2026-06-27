آغاز مصاحبه دوره دکتری دانشگاه آزاد از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، مصاحبه مجازی دوره دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵دانشگاه آزاد اسلامی برای کلیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ و دوره بدون آزمون این مقطع ویژه استعدادهای درخشان که در موعد مقرر نسبت به ثبت‌نام به منظور شرکت در مصاحبه اقدام کرده اند، از امروز آغاز می شود.

داوطلبان می‌توانند نحوه و چگونگی ورود به جلسه مصاحبه مجازی را در قالب فیلم آموزشی مشاهده و اطلاعات لازم به منظور ورود به جلسه شامل نام کاربری و رمز عبور و همچنین تاریخ و زمان مصاحبه خود را از سامانه دریافت کنند.