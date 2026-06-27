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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۶

ثبت ۲۵ هزار ماموریت اورژانس تهران در یک هفته

ثبت ۲۵ هزار ماموریت اورژانس تهران در یک هفته

رئیس مرکز اورژانس تهران، از انجام ۲۵ هزار و ۳۱۳ ماموریت طی هفته گذشته و انتقال بیش از ۶ هزار مصدوم به مراکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (از ۳۰ خرداد الی ۵ تیر ۱۴۰۵) مجموع ۲۵۳۱۳ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد.

وی افزود: در پی این مأموریت‌ها ۶۲۳۸ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۸۹۵ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

به گفته توکلی، در این مدت ۵۵۲۰۰ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۷۳۸ مورد حوادث ترافیکی (۱۸.۸ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۰۵۷۵ مورد (۸۱.۳ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

وی افزود: اورژانس هوایی در هفته گذشته، ۶ سورتی پرواز داشته که در پی آن ۶ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

کد مطلب 6871737
محدثه رمضانعلی

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