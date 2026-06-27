صدور ۳۲ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان بازار کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد سردارزاده صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون چهار هزار و ۳۳۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح بازار استان انجام شده است.
وی افزود: در جریان این بازرسیها یک هزار و ۱۱۹ مورد تخلف شناسایی و برای رسیدگی به این موارد ۸۹۷ فقره پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شده است.
گرانفروشی و عدم درج قیمت؛ بیشترین تخلفات
معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صمت کردستان با بیان اینکه عمده تخلفات کشفشده مربوط به گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت بوده است، گفت: برای متخلفان شناساییشده در مجموع ۳۲ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال جریمه صادر شده است.
سردارزاده ادامه داد: در مدت یادشده از طریق ستاد خبری ادارات صمت شهرستانهای استان نیز ۳۶ مورد گزارش مردمی ثبت شد که پس از بررسی، پنج مورد تخلف احراز و پرونده آنها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مردم تخلفات صنفی را گزارش کنند
وی با اشاره به نقش گزارشهای مردمی در نظارت بر بازار، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گرانفروشی، کمفروشی یا نبود قیمتگذاری، موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ یا مراجعه به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانها اطلاع دهند تا موضوع بررسی و با متخلفان برخورد شود.
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