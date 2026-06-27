تاکید رئیس سازمان ثبت احوال کشور بر تسریع در صدور کارت هوشمند ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ثبت احوال کشور، محمد جمالو در نشست با مدیران شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و شرکت های تامین کننده بدنه کارت هوشمند ملی، با اشاره به تاکید وزیر محترم کشور و پیگیری موضوع کارت هوشمند ملی، گفت: فرآیند چاپ و تراشه گذاری کارتهای هوشمند ملی باید با حداکثر ظرفیت و به صورت مستمر صورت گیرد تا بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی مطالبات مردم در این حوزه باشیم.
وی با تأکید بر اهمیت کیفیت در کنار سرعت ارائه خدمات، افزود: نظارت کیفی بر فرآیند تولید کارت هوشمند ملی باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود تا ضمن تسریع در صدور کارتها، کیفیت خدمات ارائهشده به شهروندان نیز ارتقا یابد و تعهدات سازمان در قبال مردم هرچه سریعتر محقق شود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به برنامههای تحول دیجیتال سازمان، از تداوم اجرای پروژه «کیف هویت من» خبر داد و تصریح کرد: توسعه خدمات هوشمند در کنار حفظ پایداری خدمات هویتی دنبال میشود و بر همین اساس، تا زمان تکمیل و فراگیر شدن زیرساختهای جدید، فرآیند صدور شناسنامه فیزیکی نیز ادامه خواهد داشت تا مردم در دسترسی به اسناد هویتی خود با هیچگونه دغدغه و وقفهای مواجه نشوند.
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