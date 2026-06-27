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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

کشف ۹ تن انواع مواد مخدر در لرستان

کشف ۹ تن انواع مواد مخدر در لرستان

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۹ تن و ۲۶۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر ظهر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تشریح عملکرد پلیس در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر، اظهار داشت: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مأموران انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی، اقدامات هدفمند عملیاتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و همکاری ارزشمند مردم، مبارزه‌ای قاطع و بی‌امان را علیه سوداگران مرگ در سراسر استان به اجرا گذاشتند.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، ۱۲ باند سازمان‌یافته قاچاق مواد مخدر شناسایی و منهدم، ۲۲۵ قاچاقچی حرفه‌ای و هزار و ۱۰۵ خرده‌فروش مواد مخدر در سطح محلات استان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در این عملیات، تعداد ۸۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به دستگیرشدگان توقیف و در مجموع ۹ تن و ۲۶۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شد.

سردار هاشمی‌فر با اشاره به افزایش کشفیات مواد مخدر، تصریح کرد: میزان کشفیات در سه‌ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، رشد ۵۵ درصدی داشته که این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی فرزندان مردم در فرماندهی انتظامی استان و همکاری و مشارکت مؤثر شهروندان با پلیس است.

وی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، خطاب به سوداگران مرگ هشدار داد: پلیس با تمام توان و بدون هیچ‌گونه اغماض، مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را ادامه خواهد داد و مجرمان بدانند هیچ نقطه امنی در سطح استان لرستان برای فعالیت آنان وجود ندارد و چتر اطلاعاتی و عملیاتی پلیس بر تمام نقاط استان گسترده است.

کد مطلب 6871944

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