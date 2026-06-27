نبود پرواز اربعین در خراسان جنوبی زیبنده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در جلسه ستاد اربعین استان با تأکید بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران کشورهای افغانستان و پاکستان، همه امکانات و ظرفیتهای استان باید برای ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی و برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم بسیج شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت برنامهریزی ویژه برای مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و همچنین اربعین حسینی، افزود: برای موضوع اربعین باید جلسات تخصصی و مستمر برگزار و تمامی مصوبات با جدیت پیگیری شود.
هاشمی با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی، خدمات مورد نیاز زائران و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی باید بهطور کامل انجام شود، اظهار کرد: مخابرات با همکاری شرکتهای خصوصی، زیرساختهای ارتباطی را تقویت کند تا در ایام اربعین هیچگونه مشکلی در حوزه ارتباطات وجود نداشته باشد.
استاندار خراسان جنوبی همچنین با انتقاد از وضعیت پروازهای فرودگاه استان، گفت: زیبنده نیست که خراسان جنوبی پروازهای مناسب برای ایام اربعین نداشته نباشد؛ این موضوع باید با جدیت پیگیری و رفع شود.
وی بر استقرار مناسب نیروهای هلالاحمر، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، صدا و سیما، گروههای جهادی و سایر دستگاههای خدماترسان در خدمترسانی به زائران تأکید کرد و افزود: تأمین امنیت، حملونقل، سوخت و پشتیبانی از ناوگان اعزامی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
هاشمی با اشاره به نامه ابلاغی درباره مسئولیت کمیته فرهنگی در استانهایی که دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری را ندارند، خاطرنشان کرد: در این استانها، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید مسئولیت انجام امور فرهنگی مرتبط را بر عهده بگیرد
نظر شما