هاشمی: جذب اعتبارات ملی خراسان جنوبی باید به ۱۰ همت برسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی با تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و رهبر شهید انقلاب، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و شهدای اخیر کشور، اظهار کرد: همه موفقیتهای استان حاصل کار تیمی، همدلی و همراهی مجموعه مدیران، نمایندگان مجلس، دستگاههای اجرایی و حمایتهای نماینده ولی فقیه در استان است.
وی با قدردانی از همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی افزود: خراسان جنوبی امروز به نماد وحدت، همدلی و همکاری تبدیل شده و بسیاری از دستاوردهای استان نتیجه همین انسجام و همافزایی است.
سفر رئیس جمهور دستاوردهای کمنظیری برای استان داشت
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان گفت: با وجود شرایط خاص کشور، بیش از ۱۱۰ درصد تعهدات مالی سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی در سال جاری محقق شده که اتفاقی کمنظیر در سطح کشور به شمار میرود.
هاشمی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این سفر، تأمین منابع برای پروژه راهآهن است که نه تنها برای خراسان جنوبی بلکه برای شرق کشور و شبکه حمل و نقل ملی اهمیت راهبردی دارد.
وی همچنین به موفقیتهای استان در حوزه تجارت مرزی اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی در توسعه صادرات و واردات با افغانستان و فعالسازی ظرفیتهای مرزی، عملکرد مطلوبی داشته و پیگیری برای توسعه بازارچههای مرزی و فعال شدن سایر ظرفیتهای تجاری ادامه دارد.
کمبود آب، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین از مطالبات مردم است
استاندار خراسان جنوبی سه محور اصلی نارضایتی مردم را کمبود آب شرب، تأخیر در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و برخی مسائل مرتبط با واگذاری زمین دانست.
هاشمی اظهار کرد: در حوزه تأمین آب شرب اقدامات مختلفی در حال انجام است اما با توجه به شرایط استان باید مدیریت مصرف و اجرای پروژههای تأمین آب با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین از بانکها خواست روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را تسریع کنند و افزود: نباید مردم برای دریافت این تسهیلات مدتهای طولانی در انتظار بمانند.
همه دستگاهها برای میزبانی از زائران امام شهید آماده باشند
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رئیسجمهور شهید و حضور زائران از استانهای مختلف و کشورهای همسایه گفت: تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی باید برای ارائه خدمات مطلوب به زائران آمادگی کامل داشته باشند.
هاشمی افزود: خراسان جنوبی در مسیر تردد زائران قرار دارد و باید از تمام ظرفیتها برای میزبانی شایسته استفاده شود.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: صرفهجویی در مصرف برق و سایر حاملهای انرژی از تأکیدات دولت است و میزان پایبندی دستگاهها به این موضوع در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ خواهد شد.
استاندار خراسان جنوبی افزود: دستگاههایی که در مدیریت مصرف انرژی عملکرد مناسبی داشته باشند مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
مدیران از ظرفیت نمایندگان مجلس استفاده کنند
هاشمی با تأکید بر تعامل مستمر مدیران با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هیچ مدیری نباید از ظرفیت نمایندگان برای پیگیری مسائل استان غفلت کند.
وی افزود: نمایندگان استان در کمیسیونهای مهم و اثرگذار مجلس حضور دارند و میتوانند نقش مؤثری در جذب اعتبارات و حل مشکلات دستگاههای اجرایی ایفا کنند.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: مدیر موفق مدیری است که بتواند از همه ظرفیتهای موجود برای توسعه استان بهرهبرداری کند.
جذب اعتبارات ملی باید دو برابر شود
هاشمی با اشاره به عملکرد استان در جذب اعتبارات گفت: تاکنون حدود ۴.۸ همت اعتبار ملی برای خراسان جنوبی جذب شده اما هدفگذاری استان رسیدن به ۱۰ همت اعتبار ملی است.
وی افزود: اعتبارات استانی به تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعهای خراسان جنوبی نیست و مدیران باید با جدیت بیشتری منابع ملی و شناور وزارتخانهها را جذب کنند.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر جذب کامل اعتبارات استانی تا پایان سال مالی تأکید کرد و گفت: هیچ اعتباری نباید به خزانه بازگردد.
سفرهای شهرستانی مدیران باید افزایش یابد
هاشمی با انتقاد از کمرنگ بودن حضور برخی مدیران در شهرستانها گفت: مدیران کل باید به صورت مستمر در شهرستانها حضور پیدا کنند و مشکلات مردم را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند.
وی افزود: بسیاری از مسائل و مطالبات مردم در بازدیدهای میدانی و ارتباط مستقیم با مردم قابل حل است و نباید همه امور به جلسات اداری محدود شود.
بروکراسی اداری نباید مانع سرمایهگذاری شود
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برخی گلایههای مطرح شده درباره روند صدور مجوزها گفت: طولانی شدن فرآیندهای اداری برای سرمایهگذاران قابل قبول نیست.
هاشمی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید موانع غیرضروری را حذف کنند و زمینه تسهیل سرمایهگذاری و تولید را فراهم آورند.
وی همچنین بر تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به مردم تأکید کرد و افزود: حتی در مواردی که امکان انجام درخواستها وجود ندارد، باید با احترام و شفافیت با مردم سخن گفته شود.
منطقه آزاد تجاری و توسعه پروازها در دستور کار است
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان گفت: این موضوع یکی از مطالبات مهم استان است و با همکاری نمایندگان مجلس در حال پیگیری است.
هاشمی همچنین توسعه پروازهای استان را از ضرورتهای توسعه اقتصادی دانست و افزود: تقویت زیرساختهای حمل و نقل هوایی و ریلی از اولویتهای جدی مدیریت استان است.
وی در پایان از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، دستگاه قضایی، فرمانداران، مدیران اجرایی و اصحاب رسانه قدردانی کرد و گفت: با حفظ وحدت و همدلی میتوان مسیر توسعه خراسان جنوبی را با شتاب بیشتری ادامه داد.
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