به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره به ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری دو رویداد مهم پیش‌ِرو، اظهار کرد: هرگونه تعلل، پاسخ‌ندادن یا کم‌کاری از سوی دستگاه‌ها در تأمین امکانات و همکاری با ستاد، قابل قبول نیست و باید تمامی ظرفیت‌ها بدون استثنا در اختیار برنامه‌ها قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌های اربعین از مهم‌ترین رویدادهای مذهبی و بین‌المللی است، افزود: باید با انسجام کامل و استفاده حداکثری از امکانات، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم فراهم شود و نقاط ضعف سال‌های گذشته نیز برطرف گردد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به لزوم تمرکز مدیریت منابع و امکانات تصریح کرد: همه کمک‌های نقدی و غیرنقدی، تجهیزات، خودروها و خدمات پشتیبانی باید از طریق ستاد پشتیبانی تجمیع و پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی توزیع شود.

وی همچنین بر ضرورت مستندسازی دقیق اقدامات تأکید کرد و گفت: عملکرد کمیته‌ها باید به‌صورت منظم ثبت و به حوزه‌های نظارتی و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ارائه شود تا امکان ارزیابی دقیق فراهم شود.

رحمانی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان کمیته‌های مختلف افزود: جلسات ستاد به‌صورت هفتگی و جلسات کمیته‌ها به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری کامل و ارائه گزارش‌های دقیق هستند.

در این نشست همچنین موضوعاتی همچون تأمین ناوگان حمل‌ونقل، ساماندهی اعزام زائران، تقویت مواکب بین‌راهی، افزایش سهمیه ارزاق و تأمین اعتبارات مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.