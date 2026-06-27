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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

رحمانی: هیچ دستگاهی حق تعلل در آماده‌سازی اربعین و مراسم شهدا را ندارد

رحمانی: هیچ دستگاهی حق تعلل در آماده‌سازی اربعین و مراسم شهدا را ندارد

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و حمل‌ونقل باید به‌صورت کامل و متمرکز در اختیار ستاد اربعین قرار گیرد و هیچ‌گونه قصور قابل پذیرش نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره به ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری دو رویداد مهم پیش‌ِرو، اظهار کرد: هرگونه تعلل، پاسخ‌ندادن یا کم‌کاری از سوی دستگاه‌ها در تأمین امکانات و همکاری با ستاد، قابل قبول نیست و باید تمامی ظرفیت‌ها بدون استثنا در اختیار برنامه‌ها قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌های اربعین از مهم‌ترین رویدادهای مذهبی و بین‌المللی است، افزود: باید با انسجام کامل و استفاده حداکثری از امکانات، زمینه برگزاری باشکوه این مراسم فراهم شود و نقاط ضعف سال‌های گذشته نیز برطرف گردد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به لزوم تمرکز مدیریت منابع و امکانات تصریح کرد: همه کمک‌های نقدی و غیرنقدی، تجهیزات، خودروها و خدمات پشتیبانی باید از طریق ستاد پشتیبانی تجمیع و پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی توزیع شود.

وی همچنین بر ضرورت مستندسازی دقیق اقدامات تأکید کرد و گفت: عملکرد کمیته‌ها باید به‌صورت منظم ثبت و به حوزه‌های نظارتی و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ارائه شود تا امکان ارزیابی دقیق فراهم شود.

رحمانی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان کمیته‌های مختلف افزود: جلسات ستاد به‌صورت هفتگی و جلسات کمیته‌ها به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری کامل و ارائه گزارش‌های دقیق هستند.

در این نشست همچنین موضوعاتی همچون تأمین ناوگان حمل‌ونقل، ساماندهی اعزام زائران، تقویت مواکب بین‌راهی، افزایش سهمیه ارزاق و تأمین اعتبارات مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

کد مطلب 6872043

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