به گزارش خبرنگار مهر، حسین دستگردی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین خراسان جنوبی اظهار کرد: ثبتنام زائران اربعین از طریق سامانه «سماح» به نشانی samah.haj.ir از ساعت ۹ صبح روز سهشنبه ۹ تیرماه، مصادف با ۱۵ محرمالحرام، آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزی ستاد مرکزی اربعین برای برگزاری سفری «سهل، ایمن، ارزان و عزتمندانه»، افزود: تمامی برنامهریزیهای اربعین بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه سماح انجام میشود؛ بنابراین اطلاعرسانی گسترده برای ترغیب متقاضیان به ثبتنام بهموقع، ضروری است.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی تصریح کرد: اطلاعات ثبتشده در سامانه سماح در اختیار کمیتههای مختلف از جمله حملونقل قرار میگیرد تا برنامهریزی لازم برای اعزام زائران به بهترین شکل انجام شود.
دستگردی با بیان اینکه دریافت خدماتی همچون ارز زیارتی، بیمه، حملونقل و سایر خدمات مورد نیاز منوط به ثبتنام در سامانه سماح است، گفت: فرآیند ثبتنام پس از پرداخت حق بیمه، دریافت کد رهگیری، بیمهنامه و کارت شناسایی زائر تکمیل خواهد شد.
وی زمان اعزام زائران اربعین را از سوم مردادماه تا پانزدهم مردادماه اعلام کرد و افزود: پوشش بیمهای زائران اربعین امسال نیز توسط شرکت بیمه ایران انجام خواهد شد.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی از واگذاری مسئولیت راهنمایی و امور گمشدگان استان در مراسم اربعین خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۸۵ هزار خدمت در این حوزه به زائران ارائه شد و امسال نیز آمادگی کامل برای انجام این مأموریت وجود دارد.
دستگردی با اشاره به ضرورت ساماندهی حملونقل زائران، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از زائران از ناوگان حملونقل عمومی استفاده میکنند، انتظار میرود با همکاری شرکتهای حملونقل و رانندگان، نرخها بهصورت منصفانه تعیین شود تا هزینه سفر برای مردم کاهش یابد.
وی همچنین خواستار برنامهریزی برای اعزام هوایی زائران شد و افزود: پیشنهاد میشود متقاضیان سفر هوایی پیش از آغاز اعزامها از طریق آژانسهای مسافرتی فراخوان و ثبتنام شوند تا با همکاری دستگاههای مرتبط، امکان برنامهریزی مناسب برای تأمین پروازهای اربعین از استان فراهم شود.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی در پایان بر ضرورت مطالعه دقیق دستورالعملها و توصیههای درجشده در سامانه سماح تأکید کرد و از زائران خواست پیش از سفر، تمامی الزامات و نکات مربوط به سفر اربعین را با دقت مطالعه و رعایت کنند.
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