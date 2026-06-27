به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری، اظهار کرد: جمعه پنجم تیرماه ۱۴۰۵، در پی مشاهده واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پیکان و برخورد آن با نیوجرسی در محور فارسان–شهرکرد، پس از هماهنگی‌های لازم، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای پردنجان به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، ضمن ارزیابی اولیه و ایمن‌سازی صحنه حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای دو مصدوم انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری افزود: مصدومان توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان سیدالشهدا منتقل شدند تا روند درمان آنان ادامه یابد.