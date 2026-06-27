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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

امدادرسانی نجاتگران هلال‌احمر در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پیکان

امدادرسانی نجاتگران هلال‌احمر در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پیکان

شهرکرد-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی نجاتگران هلال‌احمر به دو مصدوم حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پیکان در محور فارسان–شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری، اظهار کرد: جمعه پنجم تیرماه ۱۴۰۵، در پی مشاهده واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پیکان و برخورد آن با نیوجرسی در محور فارسان–شهرکرد، پس از هماهنگی‌های لازم، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای پردنجان به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، ضمن ارزیابی اولیه و ایمن‌سازی صحنه حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای دو مصدوم انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری افزود: مصدومان توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان سیدالشهدا منتقل شدند تا روند درمان آنان ادامه یابد.

کد مطلب 6872018

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