ورود توده هوای گرم به چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییرات جوی پیش‌رو اظهار کرد: از امروز بعدازظهر ورود توده هوای گرم به استان وارد و تا روز چهارشنبه افزایش دمای ۲ تا ۳ درجه‌ای برای چهارمحال‌ و بختیاری پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: این افزایش دما کاملاً محسوس خواهد بود و از فردا صبح تفاوت آن نسبت به امروز قابل مشاهده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط هفته گذشته گفت: در روزهای اخیر شاهد پدیده گنبد دمایی بودیم که موجب افزایش قابل‌توجه دما شد و در سرخون دما به ۴۱ درجه و در شهرکرد به ۳۷ درجه سانتی‌گراد رسید، این در حالی است که در آمار بلندمدت، شهرکرد سابقه ثبت دمای ۳۹ درجه را نیز دارد که مربوط به حدود ۴۲ سال پیش است.

نوروزی به احساس سنگینی هوا و سختی تنفس در برخی مناطق اشاره کرد و بیان داشت: در ساعات اخیر، به‌ویژه در بخش‌هایی از شرق و غرب استان، ذرات گردوغبار وارد جو شده‌اند و همین موضوع باعث کاهش کیفیت هوا و احساس سنگینی در تنفس شده است، این شرایط امروز نیز در برخی نقاط از جمله شهرکرد به‌صورت محدود وجود دارد.

وی ادامه داد: آسمان استان طی این هفته عمدتاً صاف خواهد بود و فقط در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه احتمال مشاهده لکه‌های ابر وجود دارد، افزایش دما نیز از امروز تا چهارشنبه ادامه دارد و در این مدت شاهد گرم‌تر شدن هوای استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: کمینه دمای امروز شهرکرد ۸ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و بیشینه دمای آلونی دیروز بعدازظهر ۳۷ درجه بود. دمای فعلی شهرکرد نیز ۱۳ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به دیروز یک درجه خنک‌تر است.

نوروزی تاکید کرد: با توجه به افزایش محسوس دما در روزهای آینده، توصیه می‌کنیم شهروندان در ساعات گرم روز از قرار گرفتن طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کرده و مصرف آب را مدیریت کنند.