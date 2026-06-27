حکم اخراج دانشجوی امیرکبیر به دلیل اهانت به پرچم ایران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بررسی پرونده دانشجویان متخلف در تجمعات غیرقانونی دانشگاه امیرکبیر، کمیتهٔ انضباطی این دانشگاه در حکمی بدوی حکم اخراج یکی از دانشجویان را بهدلیل اهانت به پرچم جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه صادر کرد.
براساس اطلاعات بهدستآمده، بررسی پرونده سایر افراد در جلسات آتی کمیتهٔ انضباطی ادامه خواهد یافت.
با وجود اینکه رای اخراج برای برخی از دانشجویان متخلف در تجمعات غیر قانونی صادر شده است اما رای نهایی توسط وزارت علوم صادر می شود.
همزمان با این تحولات، سکوت رئیس سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا، در برابر پرسشهای خبرنگاران درباره روند رسیدگی به پرونده دانشجویان متخلف در حوادث دی و بهمن، توجهها را به خود جلب کرده است.
وی با وجود درخواستهای مکرر برای شفافسازی درباره روند صدور احکام و عدم حضور دانشجویان در جلسات کمیته مرکزی، امروز نیز در حاشیه برنامه سمپوزیوم وضعیت وروندهای مصرف مواد و برنامه های نوین پیشگیری در محیط های آموزشی که در دانشگاه تهران برگزار شد، بار دیگر از پاسخگویی به سئوال خبرنگار مهر در خصوص شفافسازی درباره روند صدور احکام امتناع ورزید.
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