حضور ۱۱ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی کیواس ۲۰۲۷ ؛ دانشگاه تهران در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان کیواس «QS» یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاهی است که هر سال توسط شرکت کاکارلی سیموندز در بریتانیا منتشر می‌شود. کیواس با همکاری با پایگاه الزویر، توانسته‌است به یک سیستم رتبه‌بندی کلی جهانی برای دانشگاه‌ها و موضوعی برای رشته‌های مختلف تحصیلی دست پیدا کند.

در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۷ کیواس «QS» که در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شده است تعداد یک هزار و ۵۰۴ دانشگاه و موسسه آموزش عالی دنیا مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این دوره ۱۱ دانشگاه ایرانی در میان دانشگاه های حاضر در رتبه بندی قرار دارند.

در رتبه بندی سال ۲۰۲۷ کیواس، تعداد ۱۱ دانشگاه ایرانی حضور دارند که شامل دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، تبریز، شهیدبهشتی، شیراز، فردوسی مشهد، اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی است. بالاترین رتبه به دانشگاه تهران با رتبه ۳۶۷اختصاص دارد.

مقایسه رتبه دانشگاه های ایرانی حاضر در رتبه بندی جهانی کیواس «QS» در سال های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۶

شاخص‌های اعتبار دانشگاه، اعتبار افراد شاغل، نسبت دانشجو به اعضای هیئت علمی، میزان استناد به هر عضو هیئت علمی، تعداد اعضای هیئت علمی بین‌المللی، تعداد دانشجوی بین‌المللی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی کیفی دانشگاه‌ها است که توسط نظام کیواس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات مورد نیاز این نظام رتبه بندی از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران حوزه‌ای موضوعی، نظرسنجی از کارفرمایان، پایگاه استنادی اسکوپوس و پرسشنامه‌ای که خود دانشگاه‌ها پر می‌کنند، گردآوری می‌شود.

شاخص های رتبه بندی جهانی کیو اس

در شاخص تحقیق و کشف، هم کیفیت و حجم تحقیقات یک موسسه و هم اعتبار آن در جامعه دانشگاهی اندازه‌گیری می‌شود. مؤسساتی که از این منظر امتیاز بالایی کسب می‌کنند، احتمالاً حجم بالایی از خروجی تحقیقاتی تولید می‌کنند، تحقیقاتی دارند که به طور گسترده توسط سایر دانشگاهیان مورد استناد قرار می‌گیرد و در جامعه دانشگاهی شهرتی کسب کرده‌اند که این موضوع را منعکس می‌کند.

شاخص اعتبار دانشگاهی با درخواست از متخصصان دانشگاهی برای معرفی دانشگاه‌ها بر اساس حوزه تخصصی‌شان، اعتبار مؤسسات و برنامه‌های آنها را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص که در سال ۲۰۰۴ توسط QS معرفی شد، این سؤال را مطرح می‌کند: کدام دانشگاه‌ها برتری علمی خود را نشان می‌دهند؟ برای پاسخ به این سوال، کیواس از طریق «نظرسنجی دانشگاهی» خود، اطلاعات جمعی دانشگاهیان سراسر جهان را جمع‌آوری و استخراج می‌کند و هر ساله نامزدهای تقریباً ۷۰۰۰ موسسه را ارزیابی می‌کند.

معیار اشتغال‌پذیری و نتایج، میزان آمادگی یک موسسه آموزشی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان، ارتباط آن موسسه با صنعت و اعتبار آن در خارج از دانشگاه را می‌سنجد. مؤسساتی که در این زمینه امتیاز بالایی کسب می‌کنند، احتمالاً در بین کارفرمایان از اعتبار بالایی برخوردارند، سابقه‌ی فارغ‌التحصیلان موفقی در رشته‌ی خود دارند، نرخ استخدام فارغ‌التحصیلان آنها خوب است و با شرکای صنعتی ارتباط برقرار می‌کنند.

هدف از شاخص «تجربه یادگیری» انعکاس محیط کلی یادگیری ارائه شده توسط یک موسسه آموزش عالی به دانشجویانش است، از طریق سطح حمایتی که به همه دانشجویان خود صرف نظر از پیشینه اجتماعی-اقتصادی ارائه می‌دهد. مؤسساتی که از این نظر امتیاز بالایی کسب می‌کنند، احتمالاً منابع هیئت علمی بیشتری را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهند و کارکنان تحقیقاتی باکیفیتی را استخدام می‌کنند.

هدف از رویکرد تعامل جهانی، انعکاس بین‌المللی شدن کلی مؤسسات آموزش عالی است و چشم‌انداز بین‌الم

للی یک مؤسسه را از نظر دانشجویان خارجی، کارکنان و پیوندهای تحقیقاتی آن در خارج از محل خود می‌سنجد. مؤسساتی که از این نظر امتیاز بالایی کسب می‌کنند، احتمالاً تجربه‌ای متنوع‌تر از نظر فرهنگی را برای دانشجویان و کارکنان فراهم می‌کنند و ارتباط بیشتری با شبکه‌های بین‌المللی تحرک دانشگاهی و پژوهشی دارند.

شاخص پایداری، دریچه منحصر به فردی را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد که از طریق آن، مؤسسات آموزشی، تعهد خود را به یک زندگی پایدارتر نشان می‌دهند. شاخص پایداری نشان می‌دهد که کدام نهادها تعهد خود را به وجودی پایدارتر نشان می‌دهند و عوامل مختلفی را در حوزه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در بر می‌گیرد.

بررسی عملکرد سایر دانشگاه ها نیز نشان می دهد همانند سال های گذشته انستیتو فناوری ماساچوست یا MIT از کشور آمریکا در صدر قرار دارد. عملکرد آسیایی ها نیز قابل توجه است و در میان ۱۰ دانشگاه برتر دنیا حضور دارند.

۱۰ دانشگاه برتر جهان براساس رتبه بندی جهانی کیواس ۲۰۲۷

Rank ۱ انستیتو فناوری ماساچوست MIT (آمریکا)

Rank =۲ امپریال کالج لندن (انگلستان)

Rank =۲ دانشگاه استانفورد (آمریکا)

Rank ۴ دانشگاه آکسفورد (انگلستان)

Rank ۵ دانشگاه هاروارد (آمریکا)

Rank ۶ دانشگاه کمبریج (انگلستان)

Rank ۷ انستیتو فناوری کالیفرنیا Caltech (آمریکا)

Rank =۸ انستیتو فناوری زوریخ (سوئیس)

Rank =۸ دانشگاه UCL (انگلستان)

Rank ۱۰ دانشگاه ملی سنگاپور (سنگاپور)

۱۰ دانشگاه برتر آسیا براساس رتبه بندی جهانی کیواس ۲۰۲۷

۱. دانشگاه ملی سنگاپور (سنگاپور) با رتبه جهانی: Rank ۱۰

۲. دانشگاه هنگ کنگ (هنگ کنگ) با رتبه جهانی: Rank ۱۱

۳. دانشگاه تکنولوژی سنگاپور (سنگاپور) با رتبه جهانی: Rank ۱۲

۴. دانشگاه پکن (چین) با رتبه جهانی: Rank ۱۳

۵. دانشگاه چینی هنگ کنگ (هنگ کنگ) با رتبه جهانی: Rank ۱۸

۶. دانشگاه فودان (چین) با رتبه جهانی: Rank ۲۶

۷. دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ (هنگ کنگ) با رتبه جهانی: Rank ۳۳

۸. دانشگاه شانگهای جیاتونگ (چین) با رتبه جهانی: Rank ۳۶

۹. دانشگاه ملی سئول (کره جنوبی) با رتبه جهانی: Rank ۳۸

۱۰. دانشگاه توکیو (ژاپن) با رتبه جهانی Rank ۳۹