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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

پیشرفت ۱۵ درصدی پروژه آماده‌سازی نهضت ملی مسکن پلدختر

پیشرفت ۱۵ درصدی پروژه آماده‌سازی نهضت ملی مسکن پلدختر

پلدختر - رئیس اداره راه و شهرسازی پلدختر از پیشرفت ۱۵ درصدی پروژه آماده‌سازی نهضت ملی مسکن این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله عادلی در جریان بازدید از پروژه آماده‌سازی هشت هکتاری نهضت ملی مسکن شهرستان پلدختر بر اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مرتبط با تأمین مسکن تأکید کرد.

وی گفت: در این سایت، ۵۱ قطعه زمین که شامل ۱۰۲ واحد مسکونی، در قالب طرح نهضت ملی مسکن و ۲۶ قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی پلدختر، افزود: ۲۳ قطعه زمین دیگر شامل ۴۶ واحد مسکونی نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن به تعاونی فرهنگیان شهرستان تخصیص‌داده‌شده است.

عادلی با اشاره به روند اجرایی پروژه، بیان کرد: عملیات آماده‌سازی این سایت توسط شهرداری پلدختر در حال انجام است و در حال حاضر پروژه حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: اجرای به‌موقع عملیات آماده‌سازی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، نقش مهمی در تسریع روند ساخت‌وساز و تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان پلدختر خواهد داشت.

کد مطلب 6872076

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