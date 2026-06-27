به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله عادلی در جریان بازدید از پروژه آمادهسازی هشت هکتاری نهضت ملی مسکن شهرستان پلدختر بر اهمیت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی مرتبط با تأمین مسکن تأکید کرد.
وی گفت: در این سایت، ۵۱ قطعه زمین که شامل ۱۰۲ واحد مسکونی، در قالب طرح نهضت ملی مسکن و ۲۶ قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.
رئیس اداره راه و شهرسازی پلدختر، افزود: ۲۳ قطعه زمین دیگر شامل ۴۶ واحد مسکونی نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن به تعاونی فرهنگیان شهرستان تخصیصدادهشده است.
عادلی با اشاره به روند اجرایی پروژه، بیان کرد: عملیات آمادهسازی این سایت توسط شهرداری پلدختر در حال انجام است و در حال حاضر پروژه حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی تصریح کرد: اجرای بهموقع عملیات آمادهسازی و فراهمسازی زیرساختهای لازم، نقش مهمی در تسریع روند ساختوساز و تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان پلدختر خواهد داشت.
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