به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله عادلی در جریان بازدید از پروژه آماده‌سازی هشت هکتاری نهضت ملی مسکن شهرستان پلدختر بر اهمیت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مرتبط با تأمین مسکن تأکید کرد.

وی گفت: در این سایت، ۵۱ قطعه زمین که شامل ۱۰۲ واحد مسکونی، در قالب طرح نهضت ملی مسکن و ۲۶ قطعه زمین در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به متقاضیان واجد شرایط واگذار شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی پلدختر، افزود: ۲۳ قطعه زمین دیگر شامل ۴۶ واحد مسکونی نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن به تعاونی فرهنگیان شهرستان تخصیص‌داده‌شده است.

عادلی با اشاره به روند اجرایی پروژه، بیان کرد: عملیات آماده‌سازی این سایت توسط شهرداری پلدختر در حال انجام است و در حال حاضر پروژه حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: اجرای به‌موقع عملیات آماده‌سازی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، نقش مهمی در تسریع روند ساخت‌وساز و تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان پلدختر خواهد داشت.