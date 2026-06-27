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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

عملیات موفقیت‌آمیز اورژانس میناب برای تولد نوزاد منزل

عملیات موفقیت‌آمیز اورژانس میناب برای تولد نوزاد منزل

میناب-سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان از انجام یک زایمان موفق در منزل توسط کارشناسان اورژانس پایگاه دهو در روستای ماهشهران خبر داد.

عبدالهادی رنجبر، سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این امدادرسانی اظهار داشت: در ساعت ۸:۰۶ صبح امروز، طی تماسی با مرکز پیام اورژانس میناب مبنی بر شروع مراحل زایمان مادر باردار، تیم عملیاتی پایگاه دهو بلافاصله به محل اعزام شد.


وی افزود: کارشناسان این مرکز در ساعت ۸:۱۶، و پس از دریافت مأموریت، در منزل مادر باردار ۳۶ ساله در روستای «ماشهران» حضور یافتند که با توجه به شرایط مادر، مراحل زایمان آغاز شده بود.

رنجبر تصریح کرد: با اقدام سریع تیم اورژانس و آماده‌سازی ست تخصصی زایمان و همچنین با همکاری مامای منطقه، نوزاد با حمایت کامل متولد شد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی شرق هرمزگان با اشاره به اقدامات درمانی صورت گرفته خاطرنشان کرد: پس از تولد، علائم حیاتی مادر و نوزاد بلافاصله توسط تکنسین‌های اورژانس بررسی و پایش شد که با مراقبت‌های مداوم در طول مسیر انتقال، مادر و نوزاد با حال عمومی خوب و نمره آپگار ۹، به بخش زایشگاه بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب تحویل داده شدند.

وی در پایان از تلاش‌ کارشناسان پایگاه اورژانس دهو و همکاری مامای محلی در این مأموریت موفقیت‌آمیز قدردانی کرد.

کد مطلب 6872095

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