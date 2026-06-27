عبدالهادی رنجبر، سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این امدادرسانی اظهار داشت: در ساعت ۸:۰۶ صبح امروز، طی تماسی با مرکز پیام اورژانس میناب مبنی بر شروع مراحل زایمان مادر باردار، تیم عملیاتی پایگاه دهو بلافاصله به محل اعزام شد.
وی افزود: کارشناسان این مرکز در ساعت ۸:۱۶، و پس از دریافت مأموریت، در منزل مادر باردار ۳۶ ساله در روستای «ماشهران» حضور یافتند که با توجه به شرایط مادر، مراحل زایمان آغاز شده بود.
رنجبر تصریح کرد: با اقدام سریع تیم اورژانس و آمادهسازی ست تخصصی زایمان و همچنین با همکاری مامای منطقه، نوزاد با حمایت کامل متولد شد.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی شرق هرمزگان با اشاره به اقدامات درمانی صورت گرفته خاطرنشان کرد: پس از تولد، علائم حیاتی مادر و نوزاد بلافاصله توسط تکنسینهای اورژانس بررسی و پایش شد که با مراقبتهای مداوم در طول مسیر انتقال، مادر و نوزاد با حال عمومی خوب و نمره آپگار ۹، به بخش زایشگاه بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب تحویل داده شدند.
وی در پایان از تلاش کارشناسان پایگاه اورژانس دهو و همکاری مامای محلی در این مأموریت موفقیتآمیز قدردانی کرد.
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