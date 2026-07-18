ارتقای سطح خدمات اورژانس ۱۱۵در شهرستان بشاگرد با تامین کادر عملیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالهادی رنجبر رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث شرق هرمزگان با اشاره به اهمیت تقویت پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی در مناطق تحت پوشش، از برنامهی جامع برای توسعه خدمات اورژانسی در شهرستان بشاگرد خبر داد.
رنجبر اظهار داشت: به منظور ارتقای کیفیت خدماترسانی و تضمین سلامت شهروندان در مناطق تحت پوشش، اولویت اصلی ما در حال حاضر، تکمیل کادر تخصصی و عملیاتی در پایگاه اورژانس شهری سردشت بشاگرد است.
وی افزود: در همین راستا، فرآیند جذب نیروی متخصص در رشتههای تخصصی از جمله فوریتهای پزشکی، پرستاری، بیهوشی و اتاق عمل آغاز شده است تا با بهرهگیری از کادر مجرب، سرعت و دقت عملیات امدادرسانی به سطح استانداردی برسد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی شرق هرمزگان تصریح کرد: این اقدام که در قالب جذب نیرو بصورت شرکتی «برونVسپاری» انجام می شود، گامی در جهت کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومین و تقویت زیرساختهای در شرق استان است.
رنجبر در پایان یادآور شد: علاقهمندان به همکاری در این طرح، میتوانند برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره ۰۹۱۷۱۹۷۵۷۹۳ تماس گرفته یا به ساختمان اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در میناب مراجعه کنند.
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