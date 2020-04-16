تولد نوزاد گنابادی در آسمان

امین زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در پی اعلام اورژانس گیسور مبنی بر انتقال یک مادر باردار با درد زایمانی، بالگرد اورژانس هوایی گناباد به روستای رحمت‌آباد اعزام شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد، افزود: این مادر باردار که از اهالی روستای رحمت‌آباد گناباد است، بلافاصله توسط اورژانس هوایی به بیمارستان علامه بهلول گنابادی منتقل شد، اما دقایقی قبل از به زمین نشستن بالگرد در محوطه پایگاه اورژانس هوایی، با آغاز فرایند زایمان، نوزاد با کمک تکنسین‌های پرواز، در داخل بالگرد به دنیا آمد.

وی ادامه داد: با نشستن بالگرد، مامای تیم تحویل گیرنده بیمار که با هماهنگی قبلی در پایگاه حضور داشت، اقدامات لازم برای مادر را انجام داد و مادر و نوزاد به بیمارستان منتقل شدند.

دکتر زمانی با قدردانی از تکنسین‌های پرواز، آقایان جوادی و حبیب الهی و خانم باقریان، مامای تیم تحویل گیرنده بیمار از بیمارستان علامه بهلول گنابادی، اظهار داشت: حال این نوزاد دختر و مادر خوب است.