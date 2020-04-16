  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۹:۲۰

مدیر حوادث پایگاه علوم پزشکی گناباد گفت:

تولد نوزاد گنابادی در آسمان

تولد نوزاد گنابادی در آسمان

گناباد- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: نوزاد رحمت‌آبادی هنگام انتقال مادر به بیمارستان علامه بهلول گنابادی، در بالگرد اورژانس هوایی، به دنیا آمد.

امین زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در پی اعلام اورژانس گیسور مبنی بر انتقال یک مادر باردار با درد زایمانی، بالگرد اورژانس هوایی گناباد به روستای رحمت‌آباد اعزام شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد، افزود: این مادر باردار که از اهالی روستای رحمت‌آباد گناباد است، بلافاصله توسط اورژانس هوایی به بیمارستان علامه بهلول گنابادی منتقل شد، اما دقایقی قبل از به زمین نشستن بالگرد در محوطه پایگاه اورژانس هوایی، با آغاز فرایند زایمان، نوزاد با کمک تکنسین‌های پرواز، در داخل بالگرد به دنیا آمد.

وی ادامه داد: با نشستن بالگرد، مامای تیم تحویل گیرنده بیمار که با هماهنگی قبلی در پایگاه حضور داشت، اقدامات لازم برای مادر را انجام داد و مادر و نوزاد به بیمارستان منتقل شدند.

دکتر زمانی با قدردانی از تکنسین‌های پرواز، آقایان جوادی و حبیب الهی و خانم باقریان، مامای تیم تحویل گیرنده بیمار از بیمارستان علامه بهلول گنابادی، اظهار داشت: حال این نوزاد دختر و مادر خوب است.

کد مطلب 4902318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه