هجدهمین نمایشگاه عکس دوربین.نت فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین.نت، غیررقابتی بوده و بر اساس رای هیئت انتخاب از هر عکاس یک فریم عکس در نمایشگاهی در تهران و شهرهای منتخب روی دیوار می‌رود و پس از آن در سایت و کتاب نمایشگاه منتشر خواهد شد.

در این دوره از نمایشگاه، عکاسان با هر گرایش، ژانر و هر نوع دوربینی می‌توانند با یک یا دو عکس منتخب و برترشان از مجموعه آثار ثبت شده در سال گذشته شرکت کنند.

آثار ارسالی باید در سال ۱۴۰۴ عکاسی شده باشد. این عکس‌ها در ۲ مرحله و توسط ۲ تیم هیئت انتخاب برای نمایشگاه، سایت و کتاب PDF انتخاب می‌شوند.

بر اساس اعلام فراخوان، مهلت ارسال اثر به هجدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین.نت تا ۲۰ تیر ۱۴۰۵ است.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر و ارسال اثر می‌توانند به سایت نمایشگاه به آدرس www.doorbin.net/sal مراجعه کنند.