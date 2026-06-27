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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

هجدهمین نمایشگاه عکس دوربین.نت فراخوان داد

هجدهمین نمایشگاه عکس دوربین.نت فراخوان داد

فراخوان هجدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین.نت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین.نت، غیررقابتی بوده و بر اساس رای هیئت انتخاب از هر عکاس یک فریم عکس در نمایشگاهی در تهران و شهرهای منتخب روی دیوار می‌رود و پس از آن در سایت و کتاب نمایشگاه منتشر خواهد شد.

در این دوره از نمایشگاه، عکاسان با هر گرایش، ژانر و هر نوع دوربینی می‌توانند با یک یا دو عکس منتخب و برترشان از مجموعه آثار ثبت شده در سال گذشته شرکت کنند.

آثار ارسالی باید در سال ۱۴۰۴ عکاسی شده باشد. این عکس‌ها در ۲ مرحله و توسط ۲ تیم هیئت انتخاب برای نمایشگاه، سایت و کتاب PDF انتخاب می‌شوند.

بر اساس اعلام فراخوان، مهلت ارسال اثر به هجدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین.نت تا ۲۰ تیر ۱۴۰۵ است.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاع بیشتر و ارسال اثر می‌توانند به سایت نمایشگاه به آدرس www.doorbin.net/sal مراجعه کنند.

کد مطلب 6872137
آزاده فضلی

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