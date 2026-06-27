هجدهمین نمایشگاه عکس دوربین.نت فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین نمایشگاه عکسهای برتر سال دوربین.نت، غیررقابتی بوده و بر اساس رای هیئت انتخاب از هر عکاس یک فریم عکس در نمایشگاهی در تهران و شهرهای منتخب روی دیوار میرود و پس از آن در سایت و کتاب نمایشگاه منتشر خواهد شد.
در این دوره از نمایشگاه، عکاسان با هر گرایش، ژانر و هر نوع دوربینی میتوانند با یک یا دو عکس منتخب و برترشان از مجموعه آثار ثبت شده در سال گذشته شرکت کنند.
آثار ارسالی باید در سال ۱۴۰۴ عکاسی شده باشد. این عکسها در ۲ مرحله و توسط ۲ تیم هیئت انتخاب برای نمایشگاه، سایت و کتاب PDF انتخاب میشوند.
بر اساس اعلام فراخوان، مهلت ارسال اثر به هجدهمین نمایشگاه عکسهای برتر سال دوربین.نت تا ۲۰ تیر ۱۴۰۵ است.
علاقهمندان جهت کسب اطلاع بیشتر و ارسال اثر میتوانند به سایت نمایشگاه به آدرس www.doorbin.net/sal مراجعه کنند.
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