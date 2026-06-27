فرماندار ورامین: آمادگی اسکان ۲۰ هزار زائر مراسم قائد شهید را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، ظهر شنبه، در جلسه کمیته پشتیبانی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید اظهار کرد: شهرستان ورامین آمادگی کامل برای اسکان ۲۰ هزار نفر از زائران و مهمانان مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید را دارد.

فرماندار ویژه شهرستان ورامین با تسلیت شهادت امام سجاد (ع) و قدردانی از اعضای ستاد برگزاری مراسم، گفت: برنامه‌ریزی‌های این رویداد ملی در دو بخش ساماندهی حضور شهروندان ورامینی در مراسم تشییع و همچنین اسکان مهمانان سراسر کشور انجام شده است.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده شهروندان با خودروهای شخصی، مدیریت پارکینگ‌های محله‌ای و محل‌های اسکان موقت در دستور کار قرار گرفته است.

عباسی با اشاره به تکلیف استاندار تهران برای اسکان ۲۰ هزار نفر از مهمانان، تصریح کرد: اگرچه استان‌های میهمان هنوز به‌صورت رسمی معرفی نشده‌اند، اما ظرفیت اسکان در مساجد، مدارس، حسینیه‌ها و مجموعه‌های ورزشی شهرستان برای این تعداد پیش‌بینی و آماده شده است.

فرماندار ویژه شهرستان ورامین بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های رفاهی محل‌های اسکان تأکید کرد و گفت: تأمین مخازن ذخیره آب، تجهیزات سرمایشی، سرویس‌های بهداشتی و سایر امکانات مورد نیاز زائران باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.

وی همچنین بر اجرای برنامه‌های فرهنگی برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان ورامین به مهمانان تأکید کرد و افزود: این مراسم یک رویداد ملی است و همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و استفاده از تمام ظرفیت‌ها، میزبانی شایسته‌ای از زائران و مهمانان ارائه دهند.