به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور، معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج، امروز از بسیج کامل ظرفیتهای اجرایی، خدماتی، امدادی و فرهنگی این شهرستان برای برگزاری باشکوه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.
فرماندار کرج در نشست هماهنگی ستاد شهرستانی این رویداد، ضمن تسلیت ضایعه سنگین شهادت و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم، سلامت و امنیت، بر ضرورت برگزاری یک مراسم ملی و انقلابی تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاهها با انسجام و همافزایی، پای کار آمدهاند تا زمینهساز یک بدرقه ماندگار و تاریخی باشند.
وی با اعلام تشکیل ۲۲ کمیته تخصصی در حوزههای اجرایی، امنیتی، ترافیکی، پشتیبانی، فرهنگی و خدماتی، افزود: ساختار اجرایی شهرستان در هماهنگی کامل با ستاد استانی فعال شده و مأموریتهای هر بخش به دقت ابلاغ گردیده است.
فرماندار ویژه کرج با اشاره به پیشبینی تردد انبوه زائران از محورهای مواصلاتی استان البرز به سمت پایتخت، تصریح کرد: موکبهای متعدد خدماتی، راهنمایی و پذیرایی در مسیرهای ورودی و خروجی تهران، بهویژه محدوده گرمدره و حاشیه آزادراهها مستقر خواهند شد؛ همچنین موکبهای استان البرز در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس نیز برای خدمترسانی به زائران آماده میشوند.
مهرور از راهاندازی پویش مردمی اسکان زائران در کرج خبر داد و گفت: با الهام از فرهنگ میزبانی اربعین حسینی، اپلیکیشن اختصاصی اسکان مردمی در استان طراحی شده و شهروندان و خانوادههای داوطلب، بهویژه خانوادههای معظم شهدا، تاکنون استقبال گستردهای برای میزبانی از زائران داشتهاند.
وی در پایان با اعلام آمادهباش کامل ناوگان حملونقل عمومی، نیروهای امدادی هلال احمر، اورژانس، مراکز درمانی و دستگاههای خدماترسان، خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای تأمین پارکینگها، سرویسهای بهداشتی سیار و دیگر خدمات رفاهی مورد نیاز زائران پیشبینی شده تا این رویداد ملی در شأن و منزلت رهبر شهید، با نظم و کرامت برگزار شود.
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