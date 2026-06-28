تمدید فرصت حضور دانشجویان ایرانی در رقابت جهانی فناوری نانو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، با توجه به استقبال دانشجویان و درخواستهای مطرحشده از سوی متقاضیان، فرصت ارسال طرح برای حضور در فرآیند انتخاب تیم اعزامی جمهوری اسلامی ایران به سومین المپیاد بینالمللی دانشجویی فناوری نانو (INO ۲۰۲۶) تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
این تصمیم با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای دانشجویان و تیمهای دانشگاهی بهمنظور تکمیل مستندات، ارتقای کیفیت طرحهای پژوهشی و فناورانه و افزایش مشارکت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اتخاذ شده است. بر این اساس، تمامی متقاضیان میتوانند تا پایان مهلت اعلامشده، طرحهای نوآورانه خود را در محور اصلی این دوره یعنی نانوفناوری پزشکی برای ارزیابی به دبیرخانه اجرایی ارسال کنند.
همچنین تیمهایی که پیش از این مستندات اولیه خود را ارسال کردهاند، این امکان را خواهند داشت که نسخه تکمیلشده، اصلاحشده یا بهروزشده طرح خود را تا پایان مهلت جدید در سامانه بارگذاری کنند تا ارزیابی نهایی بر اساس آخرین نسخه ارسالی انجام شود.
المپیاد بینالمللی دانشجویی فناوری نانو، یکی از رویدادهای معتبر علمی و فناورانه در حوزه نانو به شمار میرود که با هدف شناسایی استعدادهای برتر، تقویت همکاریهای علمی بینالمللی، توسعه نوآوریهای دانشجویی و ایجاد زمینه تعامل میان دانشگاهها، پژوهشگران و صنعت برگزار میشود. در سومین دوره این رقابت، نانوفناوری پزشکی بهعنوان محور اصلی انتخاب شده و انتظار میرود تیمهای شرکتکننده راهکارها و فناوریهای نوآورانه خود را برای پاسخ به چالشهای این حوزه ارائه کنند.
مهلت تعیینشده، آخرین فرصت برای ارسال آثار خواهد بود و برنامه زمانی برگزاری مراحل بعدی انتخاب تیم ملی بر همین اساس انجام میشود. از این رو از تمامی دانشجویان، پژوهشگران جوان و تیمهای دانشگاهی درخواست شده است فرآیند تکمیل مستندات و ارسال طرحهای خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا امکان بررسی کامل و بدون مشکل پروندهها فراهم باشد.
پس از پایان فرآیند ارزیابی، تیم برگزیده بهعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سومین المپیاد بینالمللی دانشجویی فناوری نانو (INO ۲۰۲۶) که آبانماه ۱۴۰۵ (نوامبر ۲۰۲۶) در تایوان برگزار خواهد شد، حضور یافته و با تیمهای منتخب سایر کشورها به رقابت خواهد پرداخت.
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