توقیف شناور حامل کالای قاچاق و کشف محموله ۹۶ میلیارد ریالی در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی در تشریح این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم در راستای مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی، طی چند عملیات جداگانه و در حین گشت‌زنی و کنترل سواحل و آب‌های حوزه استحفاظی، موفق به شناسایی و توقیف یک فروند شناور حامل کالای قاچاق شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از شناور و محموله‌های کشف شده، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شامل ۲ هزار و ۴۳ بسته تنباکوی میوه‌ای، ۳۵۰ عدد ژل بوتاکس، ۹۰۰ عدد نسکافه، ۱۸۸ بسته چای و ۷ هزار و ۹۰۰ بسته خمیر دندان (پاستور) را کشف و ضبط کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم ادامه داد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر مسیرهای دریایی، اجازه سوءاستفاده قاچاقچیان از مرزهای آبی کشور را نداده و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه برخورد قاطع خواهند کرد.

سرهنگ طولابی با اشاره به متواری شدن عوامل دخیل در این پرونده خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی این پایگاه قرار دارد.

وی در پایان تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش کالاهای کشف شده به همراه شناور توقیفی، ۹۶ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال برآورد شده است.

