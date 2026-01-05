  1. استانها
۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در قشم کشف شد

قشم- فرمانده پایگاه دریابانی قشم از کشف ۱۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخورد با قاچاقچیان، مرزبانان قشم با اقدامات اطلاعاتی، ۲ فروند شناور حامل کالای قاچاق را در این شهرستان شناسایی کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: مرزبانان پس از ساعتی تعقیب و گریز، موفق به کشف مقادیری کالای قاچاق شامل ۷۰۵ بسته غذای حیوانات، ۶۵۶۰ بسته تنباکو میوه‌ای و غیره قاچاق کشف شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم ضمن اشاره به اینکه دستگیری متهمان متواری در دستور کار اطلاعاتی مرزبانان قرار گرفته است، اذعان داشت: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال برآورد کردند.

