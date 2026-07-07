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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

توقیف ۵ موتورسیکلت فاقد پلاک و کشف ۴۰۷ کیلوگرم ماهی قاچاق در قشم

توقیف ۵ موتورسیکلت فاقد پلاک و کشف ۴۰۷ کیلوگرم ماهی قاچاق در قشم

قشم - فرمانده پایگاه دریابانی قشم از توقیف ۵ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک و هویت و کشف ۴۰۷ کیلوگرم ماهی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی ۵ دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک و هویت را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار اطلاعاتی پایگاه دریابانی قشم قرار دارد.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم همچنین از توقیف یک فروند شناور صیادی متخلف حامل ماهی قاچاق خبر داد و گفت: این شناور هنگام گشت‌زنی مرزبانان گشت دریایی و کنترل حوزه استحفاظی توقیف شد.

طولابی، خاطرنشان کرد: در بازرسی از شناور صیادی متخلف و فاقد هرگونه مدارک دریانوردی ۴۰۷ کیلوگرم انواع ماهی قاچاق کشف شد.

وی ارزش محموله کشف‌ شده را برابر نظر کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند.

کد مطلب 6881475

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