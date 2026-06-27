تداوم گرمای بالای ۴۰ درجه در خراسان جنوبی؛ افزایش دما تا دوشنبه

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: با تضعیف گرادیان فشار بر سرعت وزش باد در منطقه کاسته می‌شود، بنابراین گاهی وزش تندباد و افزایش ابر رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه از عصر فردا به تدریج وزش باد شدید و گرد و خاک به ویژه در نوار شرقی خراسان جنوبی قابل پیش بینی است، افزود: در این مناطق با کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا و در مرز شرقی هم با طوفان گرد و خاک همراه خواهد بود.

زارعی خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و عدم به کارگیری وسایل پر مصرف برقی در ساعات اوج مصرف شد و افزود: عدم حضور در فضای باز در ساعات اوج گرما، کنترل سیستم‌های سرمایشی در سالن‌های پرورشی، تنظیم دما و رطوبت در گلخانه، مرغ داری‌ها و دامداری‌ها و تامین انرژی جایگزین برق در سالن‌های پرورشی و گلخانه‌ای توصیه می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت دمایی هوای استان هم بیان کرد: تا اواسط هفته تداوم وقوع بیشینه دمای حدود ۴۰ و بالاتر از ۴۰ درجه سلسیوس در اغلب نقاط خراسان جنوبی انتظار داریم.

زارعی از ثبت دمای ۴۰ و بالای ۴۰ درجه در ۱۷ ایستگاه ثبت دمای خراسان جنوبی خبرداد و افزود: یکشنبه تا صبح دوشنبه با افزایش نسبی دما و تشدید گرما روبه رو خواهیم شد.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته سربیشه با ۱۷ درجه سیلسیوس سردترین و بندان با ۴۷ درجه گرم‌ترین نقاط خراسان جنوبی بوده‌اند.