  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

هشدار هواشناسی برای خراسان جنوبی؛ دمای هوا تا ۶ درجه افزایش می‌یابد

هشدار هواشناسی برای خراسان جنوبی؛ دمای هوا تا ۶ درجه افزایش می‌یابد

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از افزایش میانگین ۴ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا تا شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: در این خصوص هشدار سطح زرد صادر شده است.

سمیه لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، تا شنبه هفته آینده روند تغییرات دما در خراسان جنوبی افزایشی خواهد بود و میانگین دمای هوا بین ۴ تا ۶ درجه گرم‌تر می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی افزود: در این شرایط مدیریت مصرف انرژی به‌ویژه آب و برق ضروری است و شهروندان باید در مصرف بهینه انرژی همکاری لازم را داشته باشند.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف، آماده به کار بودن سیستم‌های سرمایشی در سالن‌های پرورشی و همچنین تنظیم دما و رطوبت در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها توصیه می‌شود.

لطفی ادامه داد: تأمین انرژی جایگزین برق در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی نیز باید مورد توجه بهره‌برداران قرار گیرد تا از خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی در برخی ساعات افزایش ابر، وزش تندباد و وقوع گرد و خاک نیز در بعضی نقاط استان قابل پیش‌بینی است.

کد مطلب 6843153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها