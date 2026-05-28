سمیه لطفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی هواشناسی، تا شنبه هفته آینده روند تغییرات دما در خراسان جنوبی افزایشی خواهد بود و میانگین دمای هوا بین ۴ تا ۶ درجه گرمتر میشود.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی افزود: در این شرایط مدیریت مصرف انرژی بهویژه آب و برق ضروری است و شهروندان باید در مصرف بهینه انرژی همکاری لازم را داشته باشند.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف، آماده به کار بودن سیستمهای سرمایشی در سالنهای پرورشی و همچنین تنظیم دما و رطوبت در گلخانهها، مرغداریها و دامداریها توصیه میشود.
لطفی ادامه داد: تأمین انرژی جایگزین برق در گلخانهها و سالنهای پرورشی نیز باید مورد توجه بهرهبرداران قرار گیرد تا از خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی در برخی ساعات افزایش ابر، وزش تندباد و وقوع گرد و خاک نیز در بعضی نقاط استان قابل پیشبینی است.
