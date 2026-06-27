دستگیری عاملان نزاع در شهر لردگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله مرادی از دستگیری عاملان نزاع در لردگان خبر داد و اظهار کرد: در پی اعلام نزاع در یکی از محله‌های شهر لردگان بلافاصله تیم‌های گشت کلانتری ۱۱ به محل اعزام و در بررسی‌های اولیه مشخص شد چند جوان، پس از درگیری لفظی و طی نزاع شکل گرفته با ضربات چاقو مجروح و به بیمارستان انتقال داده شدند و ضاربان دخیل در این نزاع هم از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی لردگان با اشاره به انجام پیگیری‌های پلیسی برای شناسایی و دستگیری عاملان چاقو کشی در لردگان، تصریح کرد: در این رابطه با تلاش تیم‌هایی از پلیس عاملان وقوع چاقو کشی منجر به جرح که دو نفر بودند شناسایی و دستگیر شدند.

مرادی با اشاره به اینکه علت و انگیزه این نزاع منجر به جرح اختلافات بر روی زمین کشاورزی بوده است، گفت: پس از درگیری لفظی و بالا گرفتن درگیری فیزیکی این نزاع رخ داد و در این رابطه ۴ متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.