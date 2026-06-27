محمد رعد: هدف توافق دولت لبنان پوشش سیاسی برای تداوم اشغالگری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با محکوم کردن توافق ننگین اخیر میان دولت غربگرای بیروت و صهیونیستها در آمریکا گفت: بیانیه صادر شده توسط چارچوب به اصطلاح سه جانبه در واشنگتن، شامل آمریکا، اسرائیل و لبنان، تحریف حقایق و مفاهیم را عیان می سازد؛ به ویژه در مورد مقاومت مشروع، حقوق و نقش ملی آن، و همچنین در مورد کسانی که تهدیدی واقعی و قانونی برای حاکمیت لبنان هستند. این بیانیه عامدانه حقیقت را وارونه جلوه می‌دهد و با قصد قبلی اعمال ممنوعه و نکوهیده را اتخاذ و مرتکب می‌شود.

وی افزود: این بیانیه همچنین نشان دهنده تسلیم کامل مقامات لبنانی در برابر آمریکا و همدستی آنها با دشمن صهیونیستی علیه مردم خود است، مردمی که عمیقاً در سرزمین خود ریشه دارند، اشغالگری اسرائیل را رد می‌کنند و ثابت قدم، فداکار و از تسلیم شدن یا تسلیم شدن امتناع می‌کنند.

محمد رعد تاکید کرد: موضع مقامات لبنانی، همانطور که در بیانیه بیان شده است، فراتر از شرم، ننگ و شرارت صرف است. این به معنای خیانت به حاکمیت لبنان، حقوق و منافع مردم لبنان، عزت و آرمان‌های و بی‌توجهی آشکار به لبنانی ها، فریب آنها و تحریف اراده ملی آزاد و شریف آنهاست.

وی افزود: جوهر این توافق، فراهم‌کردن پوشش سیاسی برای ادامه اشغال لبنان از سوی رژیم صهیونیستی و ایجاد راه فرار برای آمریکا از تعهدش به وادار کردن اسرائیل به عقب‌نشینی کامل است.

وی گفت: جوهر این توافق‌نامه چارچوبی در نقش شیطانی و شوم آن نهفته است که با هدف مشروعیت بخشیدن به اشغال لبنان توسط اشغالگران اسرائیلی و به آمریکا اجازه می‌دهد از تعهد صریح خود به ایران در مورد مسئولیتش برای فشار بر اسرائیل برای خروج کامل از لبنان و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی آن طفره برود. مقدمه این توافق‌نامه چارچوبی اعلام می‌کند که لبنان، تحت نظارت آمریکا، با شروط اسرائیل برای خروج موافقت کرده است و هر دو طرف متعهد شده‌اند که مقاومت را به عنوان مقدمه‌ای برای استقرار مجدد اسرائیل، نه خروج کامل، خلع سلاح کنند.

رعد تاکید کرد: این یک بیانیه شوم و کاملاً غیرقابل قبول و مردود است. خداوند لبنان و مردم لبنان را حفظ کند... و باشد که مسئولیت بر عهده افراد شریف، آزاد، شجاع و مستقل باشد.