نبیه بری: ای مردم لبنان این فتنه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به شدت زنگ خطر را درباره فتنه در این کشور به صدا درآورد.

بری در بیانیه ای کوتاه خطاب به مردم لبنان اعلام کرد: ای مردم لبنان، تمام لبنان؛ این فتنه است.

وی در ادامه به کلمات گهربار امام علی(ع) در نهج البلاغه اشاره کرد که در آن آمده است: «در هنگام فتنه چون بچّه شتر باش که نه پستانی دارد که دوشیده شود و نه پشتی که کسی بر او سوار گردد».

این معنایش این است که به هیچ وجه فتنه‌گر نتواند از تو استفاده کند؛ از هیچ راه. ؛ نه بتواند سوار بشود، نه بتواند تو را بدوشد؛ مراقب باید بود.

رئیس پارلمان لبنان در این موضع‌گیری بدون اشاره به جزئیات بیشتر، نسبت به شرایط پیش‌رو و تبعات احتمالی این توافق هشدار داد.

لبنان و رژیم صهیونیستی روز جمعه پس از پنج دور مذاکره و چهار روز رایزنی در واشنگتن با میانجیگری آمریکا، به چارچوبی برای توافق در آینده دست یافتند.