به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتز وزیرجنگ رژیم صهیونیستی گفت: توافقی که دیروز با آمریکا و لبنان امضا شده است یک رویداد تاریخی و دستاورد سیاسی و امنیتی مهمی برای اسرائیل است.

کاتز افزود: توافق با آمریکا و لبنان می‌تواند وضعیت امنیتی در مرزهای شمالی را تغییر دهد.

وی ادعا کرد: اسرائیل از جنوب لبنان عقب‌نشنی نخواهد کرد و به حضور خود در منطقه امنیتی از جمله الشقیف ادامه خواهد داد. منطقه امنیتی از سکنه و زیر ساخت حزب الله خالی خواهد شد. پیش از خلع سلاح حزب الله در سراسر لبنان، هیچ گونه جابجایی یا عقب‌نشینی از سوی اسرائیل انجام نخواهد شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما برای خنثی‌سازی هرگونه تهدید علیه سربازانمان و ساکنان شهرک‌های شمالی آزادی عمل نظامی را حفظ خواهیم کرد.