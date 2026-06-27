۱۲۰ هکتار زمین برای کشت گلخانه در ایلام آماده سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر شنبه در دیدار با پیمان اسکندری، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی ایران، کشاورزی را مهمترین ظرفیت توسعه استان دانست و اظهار کرد: با وجود برخورداری ایلام از ظرفیتهای مختلف، مزیت اصلی استان در بخش کشاورزی است و باید با برنامهریزی علمی و تغییر نگرش، این ظرفیت به ثروت و ارزش افزوده تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی کشت متناسب با اقلیم و شرایط هر منطقه، افزود: هدف باید افزایش بهرهوری، کاهش مصرف آب و حرکت به سمت محصولاتی باشد که ضمن ارزش افزوده بیشتر، درآمد بالاتری برای کشاورزان ایجاد کنند.
استاندار ایلام توسعه شهرکهای گلخانهای را یکی از راهکارهای افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۲۰ هکتار زمین با زیرساختهای لازم برای اجرای طرحهای گلخانهای در استان آماده است و مدیریت استان از هرگونه سرمایهگذاری و توسعه این بخش حمایت خواهد کرد.
وی بر لزوم تقویت ارتباط میان دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: دانشکده کشاورزی و مراکز علمی باید برای حل مسائل این حوزه و ارائه الگوهای موفق کشت در کنار کشاورزان قرار گیرند تا نتایج تحقیقات به عرصه تولید منتقل شود.
استاندار ایلام همچنین با اشاره به موقعیت مرزی استان، توسعه کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش را عاملی مؤثر در ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت در مناطق مرزی و افزایش صادرات دانست و خاطرنشان کرد: با توسعه گذرگاههای مرزی و بازارهای صادراتی، میتوان سهم واسطهها را کاهش داد و منافع بیشتری را نصیب تولیدکنندگان و کشاورزان استان کرد.
وی در پایان بر ضرورت تدوین برنامههای آمایشمحور، آموزش بهرهبرداران و همکاری وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای الگوهای موفق تولید تأکید کرد و گفت: با همافزایی دستگاههای اجرایی، میتوان تحول بزرگی در بخش کشاورزی ایلام رقم زد.
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