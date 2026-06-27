به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه نوشت: توفیق روز افزون قوه قضاییه را در مسیر احقاق حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی علیه ظلم ها و جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونی در تجاوز و تعدی به ملت شریف ایران را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می‌کنم.

در پیام سردار سرتیپ پاسدار ابن الرضا به مناسبت هفته قوقضاییه خطاب به رئیس دستگاه قضا آمده است: فرارسیدن سالروز شهادت مظلومانه آیت الله بهشتی که به حق نام قوه قضاییه با نام و یاد آن فقید مجاهد و دانشمند متفکر و ملتزم به اسلام ناب محمدی (ص) گره خورده است فرصت مغتنم قدرشناسی از مجاهدت مسئولانه جنابعالی و مدیران ستادی، قضات و کارکنان خدوم و شریف دستگاه قضاست.

در ادامه این پیام تاکید شده است: بی تردید قوه قضائیه ای در تراز انقلاب اسلامی، نماد عقلانیت انقلابی، عدالت خواهی و استقامت در مسیر حق جهت نیل به اقامه قسط و عدل است و زمینه ساز تحقق آرمانهای عدالت گرایانه امام راحل و قائد شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه) است.

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیام خود آورده است: امید است به برکت نامهای بزرگی همچون شهیدان آیت الله دکتر بهشتی و آیت الله دکتر رئیسی، با مدیریت هوشمندانه، تخصص محور و تحول گرای جناب عالی که از پشتوانه غنی علمی و عملی برخوردارید، دستگاه قضای کشور عزیزمان روز به روز به آرمانهای والای تحقق عدالت علوی نزدیکتر شود و با فراگیری عدالت و رضایت مندی ملت مبعوث شده، زمینه ارتقای روح امید و اعتماد در جامعه را فراهم کند.

ابن الرضا در پیام خود تاکید کرد: اینجانب ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تقارن آن با ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، توفیق روز افزون جنابعالی و همکارانتان تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و رهبری حکیمانه مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) در مسیر احقاق حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی علیه ظلم ها و جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونی در تجاوز و تعدی به ملت شریف ایران را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می کنم.