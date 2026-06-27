گفتگوی وزیران خارجه انگلیس و پاکستان درباره مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد که ایوت کوپر وزیر امور خارجه انگلیس و محمد اسحاق دار همتای پاکستانی وی امروز شنبه در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات در غرب آسیا گفتگو کردند.

این تماس تلفنی در بحبوحه تنش آفرینی های آمریکا در منطقه انجام شد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه پاکستان، وزیر خارج انگلیس بار دیگر از تداوم تلاش‌ های پاکستان در راستای برقراری ارتقای صلح و ثبات در منطقه، از جمله نقش اسلام آباد در تسهیل امضای تفاهم‌ نامه میان ایران و آمریکا قدردانی کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که محمد اسحاق دار بر تعهد پاکستان برای ارتقای گفتگو، دیپلماسی و تعامل سازنده میان طرف‌ها تأکید کرد.