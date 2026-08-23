به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه این کشور از فردا دوشنبه سفری رسمی و ۵ روزه به انگلیس خواهد داشت تا با اد میلیبند، همتای انگلیسی خود و دیگر مقامات ارشد این کشور گفتگو کند.

در این بیانیه که امروز یکشنبه منتشر شد، آمده است که محمد اسحاق دار، در جریان این سفر که تا ۲۸ اوت ادامه خواهد داشت، با دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز دیدار و درباره وضعیت خدمه پاکستانی که توسط دزدان دریایی در یک کشتی باری در سواحل پانتلند سومالی گروگان گرفته شده‌اند، گفتگو خواهد کرد.

همچنین قرار است وی با شرلی آیورکور بوچوی دبیرکل کشورهای مشترک‌المنافع (کامان‌ولث)، دیدار کند.

ینی شفق در این خصوص اضافه کرد که «دار» در جریان سفر خود به لندن با «اد میلیبند»، وزیر امور خارجه بریتانیا درباره همکاری‌ های دوجانبه و تحولات منطقه‌ ای گفتگو خواهد کرد.