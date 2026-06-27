اعلام افزایش سطح تهدید در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی‌ ان‌ ان امروز شنبه ادعا کرد که مرکز اطلاعات مشترک نیروی دریایی آمریکا امروز شنبه سطح تهدید در تنگه هرمز را «به طور قابل توجهی بالا» افزایش داده است.

این رسانه مدعی شد: نیروی دریایی آمریکا از گسترش یک خط کشتیرانی نزدیک سلطان‌ نشین عمان در تنگه هرمز خبر داد که امکان افزایش تردد دو طرفه کشتی‌ ها را فراهم می‌ کند.

سی‌ ان‌ ان به نقل از یک مقام آمریکایی ادعا کرد: این حملات در حال حاضر نشانه‌ ای از بازگشت به عملیات‌ های رزمی بزرگ نیست.

این ادعا درحالی مطرح می شود که این آمریکا بوده که بند یادداشت تفاهم را نقض کرده و مناطقی از خاک ایران را هدف حملات هوایی قرار داده است.

به گزارش مهر، طبق اعلام برخی منابع آگاه یک پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده شهرستان سیریک اصابت کرد. این منبع تأیید کرد که چند ساعت پیش از این حادثه، شلیک اخطار به کشتی‌های خارج از نظم ایرانی که مخل دریانوردی بودند، انجام شده بود.