رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ثبتنام هشتمین جشنواره قرآنی «باران وحی» ویژه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد آغاز شده و این رویداد امسال با رویکرد آموزشی و با هدف ارتقای مهارتهای قرآنی و توانمندسازی معنوی جامعه هدف برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره در ۶ گروه سنی از خردسالان تا بزرگسالان و در دو بخش خواهران و برادران برگزار خواهد شد و برای تسهیل مشارکت مددجویان، فرآیند ثبتنام و اجرای برنامه با همکاری مؤسسات قرآنی معتبر، همیاران قرآنی، مدیران و مربیان کانونها انجام میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با اشاره به زمان ثبتنام تصریح کرد: مددجویان تحت حمایت میتوانند از ابتدای تیرماه تا دهم مردادماه با مراجعه به سامانه «همگروه» نسبت به ثبتنام و ارسال آثار خود اقدام کنند.
طاهری ادامه داد: همزمان با برگزاری جشنواره، «مدرسه قرآنی باران وحی» نیز در سامانه «همگروه» راهاندازی شده است و شرکتکنندگان پس از ثبتنام از آموزشهای حضوری و مجازی اساتید مجرب در رشتههای آوایی، آیینی، معارفی و هنری بهرهمند خواهند شد.
وی در پایان با دعوت از مددجویان برای حضور در این رویداد فرهنگی و قرآنی، خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره «باران وحی» فرصتی برای کشف و پرورش استعدادهای قرآنی، تقویت آموزههای دینی و توسعه فعالیتهای فرهنگی در میان خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد است.
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