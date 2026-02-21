رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حمایت از تأمین هزینههای درمانی و بهداشتی مددجویان از مهمترین خدمات کمیته امداد به شمار میرود، اظهار کرد: در نه ماهه سال جاری، حدود ۲۲ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد در استان کرمانشاه از خدمات درمانی و بهداشتی بهرهمند شدهاند.
وی با اشاره به پوشش کامل بیمهای مددجویان افزود: تمامی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در استان دارای بیمه پایه درمانی هستند و هیچیک از این افراد بدون پوشش بیمهای رها نشدهاند.
پوشش بیمهای متنوع برای مددجویان شهری و روستایی
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با تشریح وضعیت بیمهای مددجویان گفت: بخشی از مددجویان ساکن روستاها از طریق صندوق بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارند و گروهی دیگر نیز از طریق فرزندان شاغل خود از خدمات بیمهای استفاده میکنند.
طاهری ادامه داد: همچنین برخی از زنان مددجو از طریق والدین خود تحت پوشش بیمههای پایه سازمانهای بیمهگر قرار گرفتهاند و در مواردی که مددجویان فاقد بیمههایی نظیر تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر سازمانها باشند، به بیمه سلامت معرفی میشوند.
وی با تأکید بر اینکه خدمات درمانی کمیته امداد ماهیتی تکمیلی دارد، تصریح کرد: حمایتهای این نهاد در کنار بیمههای پایه تعریف شده و تلاش میشود خلأهای موجود در تأمین هزینههای درمانی مددجویان جبران شود.
درمان رایگان و تأمین تجهیزات پزشکی مددجویان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با اشاره به خدمات ارائهشده در مراکز درمانی دولتی بیان کرد: تمامی هزینههای درمانی بیماران تحت حمایت این نهاد در بیمارستانهای دولتی بهصورت رایگان انجام میشود و مددجویان بابت خدمات بستری دغدغهای ندارند.
وی افزود: بخشی از اعتبارات درمانی کمیته امداد به تأمین تجهیزات پزشکی از جمله سمعک، ویلچر، واکر، عینک و سایر اقلام کمکدرمانی و هزینههای بینایی اختصاص یافته و برای بیماران زمینگیر نیز خدماتی نظیر خرید یا تعویض سوند، پانسمان زخم بستر و کمک به هزینههای نگهداری در منزل ارائه میشود.
حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج هزار و ۲۶۱ نفر بیمار خاص و صعبالعلاج تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه قرار دارند و بهصورت مستمر از خدمات درمانی این نهاد بهرهمند میشوند.
وی در پایان با اشاره به میزان اعتبارات اختصاصیافته خاطرنشان کرد: امسال در مجموع ۲۱ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان اعتبار برای کمک به تأمین هزینههای درمانی مددجویان استان کرمانشاه اختصاص یافته است که این منابع در راستای کاهش دغدغههای درمانی خانوادههای تحت حمایت هزینه میشود.
