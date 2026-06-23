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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

جشنواره قرآنی «باران وحی» در لرستان برگزار می‌شود

جشنواره قرآنی «باران وحی» در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد - معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان از برگزاری جشنواره قرآنی «باران وحی» در بین مددجویان کمیته امداد این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش میر شریفی در سخنانی، از آغاز ثبت‌نام هشتمین جشنواره قرآنی «باران وحی» ویژه خانواده بزرگ کمیته امداد در لرستان خبر داد و اظهار داشت: این رویداد با رویکردی آموزشی و به‌منظور توانمندسازی جامعه هدف با کسب مهارت‌های قرآنی، اخلاقی، فردی و اجتماعی بر مبنای آموزه‌های دینی، شناسایی و پرورش نخبگان قرآنی و فرهنگی و گسترش فرهنگ قرآن کریم و اهل‌بیت ( ع) و در سه بخش آوایی و آیینی شامل قرائت تحقیق، ترتیل، صحیح خوانی، صحت قرائت نماز، اذان دعا خوانی، مداحی و... بخش مکتوب معارفی شامل مفاهیم قرآن، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و... بخش هنری شامل قصه‌گویی، روایتگری و گویندگی، عکاسی، خوشنویسی و... ویژه خانواده بزرگ کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین و برگزار خواهد شد.

وی گفت: این جشنواره در شش گروه سنی از خردسالان تا بزرگسالان و ۱۹ سال به بالا و در دو بخش خواهران و برادران برگزار می‌شود.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، افزود: برای دسترسی آسان‌تر، فرایند ثبت‌نام و برون‌سپاری جشنواره از طریق همیاران قرآنی، مدیران و مربیان کانون‌های این نهاد مقدس نیز تسهیل شده است.

میر شریفی، گفت: شرکت‌کنندگان از اول تیرماه تا ۱۰ مردادماه فرصت دارند برای ثبت‌نام و ارسال آثار خود از طریق سامانه هم‌گروه اقدام کنند.

وی عنوان کرد: «مدرسه قرآنی باران وحی» با ارائه فایل‌های آموزشی در سامانه «همگروه» ایجاد شده است و متقاضیان بلافاصله پس از ثبت‌نام می‌توانند از این آموزش‌ها بهره‌مند شوند. دوره‌های تکمیلی نیز به‌صورت حضوری و مجازی با حضور اساتید مجرب برگزار خواهد شد تا مددجویان با آمادگی کامل در بخش‌های مختلف به رقابت بپردازند.

کد مطلب 6868785

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