به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش میر شریفی در سخنانی، از آغاز ثبتنام هشتمین جشنواره قرآنی «باران وحی» ویژه خانواده بزرگ کمیته امداد در لرستان خبر داد و اظهار داشت: این رویداد با رویکردی آموزشی و بهمنظور توانمندسازی جامعه هدف با کسب مهارتهای قرآنی، اخلاقی، فردی و اجتماعی بر مبنای آموزههای دینی، شناسایی و پرورش نخبگان قرآنی و فرهنگی و گسترش فرهنگ قرآن کریم و اهلبیت ( ع) و در سه بخش آوایی و آیینی شامل قرائت تحقیق، ترتیل، صحیح خوانی، صحت قرائت نماز، اذان دعا خوانی، مداحی و... بخش مکتوب معارفی شامل مفاهیم قرآن، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه و... بخش هنری شامل قصهگویی، روایتگری و گویندگی، عکاسی، خوشنویسی و... ویژه خانواده بزرگ کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین و برگزار خواهد شد.
وی گفت: این جشنواره در شش گروه سنی از خردسالان تا بزرگسالان و ۱۹ سال به بالا و در دو بخش خواهران و برادران برگزار میشود.
معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، افزود: برای دسترسی آسانتر، فرایند ثبتنام و برونسپاری جشنواره از طریق همیاران قرآنی، مدیران و مربیان کانونهای این نهاد مقدس نیز تسهیل شده است.
میر شریفی، گفت: شرکتکنندگان از اول تیرماه تا ۱۰ مردادماه فرصت دارند برای ثبتنام و ارسال آثار خود از طریق سامانه همگروه اقدام کنند.
وی عنوان کرد: «مدرسه قرآنی باران وحی» با ارائه فایلهای آموزشی در سامانه «همگروه» ایجاد شده است و متقاضیان بلافاصله پس از ثبتنام میتوانند از این آموزشها بهرهمند شوند. دورههای تکمیلی نیز بهصورت حضوری و مجازی با حضور اساتید مجرب برگزار خواهد شد تا مددجویان با آمادگی کامل در بخشهای مختلف به رقابت بپردازند.
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