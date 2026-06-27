امام سجاد(ع) با دعا و اشک، دستاوردهای عاشورا را حفظ کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی شامگاه شنبه در مراسم سخنرانی عزاداری دهه دوم ماه محرم که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به رسالت تاریخی امام سجاد(ع) پس از واقعه عاشورا، اظهار کرد: آن حضرت در دشوارترین شرایط سیاسی و اجتماعی، با تدبیر و حکمت، از دستاوردهای نهضت حسینی پاسداری کردند و اجازه ندادند پیام عاشورا در فضای اختناق بنیامیه از میان برود.
وی با اشاره به شرایط حاکم بر جامعه اسلامی پس از واقعه کربلا افزود: امام سجاد(ع) برای حفظ دین و انتقال حقیقت قیام عاشورا، مجموعهای از اقدامات عمیق فرهنگی و معرفتی را در دستور کار قرار دادند که آثار آن تا امروز در فرهنگ شیعه باقی مانده است.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: نخستین اقدام آن حضرت، سخن گفتن با مردم بر اساس آموزههای قرآن کریم بود و در کنار آن، سنت فراموششده پیامبر اکرم(ص) را احیا کردند، سنتی که در دوران حکومت بنیامیه به حاشیه رانده شده بود.
وی خاطرنشان کرد: در آن دوران حتی اجازه داده نمیشد در خطبهها مردم به تقوای الهی دعوت شوند و امر به معروف و نهی از منکر با محدودیتهای گسترده روبهرو بود، اما امام سجاد(ع) با روشهای حکیمانه، این سنتهای الهی را بار دیگر در جامعه زنده کردند.
امام سجاد(ع) اهلبیت(ع) را به مردم معرفی کردند
مومنی با بیان اینکه معرفی جایگاه حقیقی اهلبیت(ع) از دیگر محورهای مهم حرکت امام سجاد(ع) بود، گفت: خطبههای آن حضرت در کوفه و شام با همین هدف ایراد شد تا مردمی که حقیقت را نمیشناختند، با خاندان پیامبر(ص) و جایگاه امیرالمؤمنین(ع) و اهلبیت(ع) آشنا شوند.
وی افزود: امام سجاد(ع) همچنین معارف ناب اعتقادی را در قالب دعا به جامعه منتقل کردند و صحیفه سجادیه نمونهای روشن از این شیوه حکیمانه است که در آن، بلندترین معارف توحیدی، اعتقادی و معرفتی در قالب نیایش بیان شده است.
این استاد حوزه علمیه اظهار کرد: آن حضرت با بهرهگیری از زبان دعا، معارف اصیل اسلامی را در جامعهای که امکان بیان آشکار بسیاری از حقایق وجود نداشت، حفظ و منتقل کردند و این اقدام یکی از بزرگترین خدمات ایشان به اسلام و تشیع بود.
وی تصریح کرد: در دعاهای امام سجاد(ع)، شخصیت و مقام والای پیامبر اکرم(ص) و ارزشهای اصیل دینی با بیانی عمیق و ماندگار برای نسلهای آینده تبیین شده است.
گریههای امام سجاد(ع) پاسداری از فرهنگ عاشورا بود
مومنی با اشاره به گریههای مستمر امام سجاد(ع) پس از واقعه کربلا گفت: اشکهای آن حضرت صرفاً یک واکنش عاطفی نبود، بلکه راهبردی برای حفظ فرهنگ عاشورا و جلوگیری از فراموش شدن جنایتهای صورتگرفته در کربلا به شمار میرفت.
وی افزود: امام سجاد(ع) هرگاه آب، غذا یا طفل خردسالی را مشاهده میکردند، مصائب روز عاشورا را به یاد میآوردند و اشک میریختند و در پاسخ به کسانی که علت این گریههای طولانی را جویا میشدند، با یادآوری داستان حضرت یعقوب(ع) میفرمودند که چگونه میتوان در برابر شهادت عزیزان و آن همه مصیبت عظیم، اشک نریخت.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: نقل مصائب اهلبیت(ع) بر اساس آنچه از معصومان(ع) رسیده، ریشه در سیره خود ائمه اطهار(ع) دارد و امام سجاد(ع) با بیان صریح وقایع عاشورا، حقیقت آن حادثه را برای مردم آشکار ساختند.
وی اظهار کرد: آن حضرت در نخستین خطبه خود پس از ورود به کوفه، با عباراتی جانسوز، نحوه شهادت امام حسین(ع) و مظلومیت اهلبیت(ع) را برای مردم بیان کردند. سخنانی که موجب شد فضای کوفه دگرگون شود و مردم با اندوه و گریه نسبت به جنایت رخداده واکنش نشان دهند.
مردم کوفه با شنیدن حقیقت به گریه افتادند
مومنی با اشاره به تعبیر «قتل صبر» در سخنان امام سجاد(ع) گفت: آن حضرت با استفاده از این تعبیر، شدت مظلومیت سیدالشهدا(ع) را برای مردم تبیین کردند و یادآور شدند که پیکر مطهر امام حسین(ع) با نهایت قساوت مورد هجوم قرار گرفت.
وی افزود: امام سجاد(ع) همچنین از اسارت خاندان پیامبر(ص)، زنجیرهایی که بر گردن اسیران بسته شده بود و رنجهایی که اهلبیت(ع) در مسیر اسارت تحمل کردند، سخن گفتند و با این روش، ابعاد مختلف فاجعه عاشورا را برای جامعه بازگو کردند.
استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی رویدادهای سالهای گذشته، از عملکرد مسئولانی که به گفته وی بدون دریافت امتیاز از طرف مقابل، در موضوع فعالیتهای هستهای اقدام کردند، انتقاد کرد و اظهار داشت: خون شهدای هستهای نباید نادیده گرفته شود و ملت ایران همواره به نصرت الهی و تحقق وعدههای خداوند متعال امید دارد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه حضور مردم در صحنه، برگرفته از فرهنگ قرآن و مکتب اهلبیت(ع) است، خاطرنشان کرد: ایمان به وعده الهی، تمسک به معارف قرآن و پیروی از مسیر اهلبیت(ع)، مهمترین سرمایه جامعه اسلامی در عبور از سختیها و حفظ عزت و استقلال کشور است.
قم- استاد حوزه علمیه گفت: امام سجا(ع) انتقال معارف ناب در قالب دعا و زنده نگه داشتن فرهنگ عزاداری، اجازه ندادند پیام قیام سیدالشهدا(ع) در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی شامگاه شنبه در مراسم سخنرانی عزاداری دهه دوم ماه محرم که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به رسالت تاریخی امام سجاد(ع) پس از واقعه عاشورا، اظهار کرد: آن حضرت در دشوارترین شرایط سیاسی و اجتماعی، با تدبیر و حکمت، از دستاوردهای نهضت حسینی پاسداری کردند و اجازه ندادند پیام عاشورا در فضای اختناق بنیامیه از میان برود.
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