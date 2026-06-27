امام جمعه دشتی: موکب اربعین پایگاه ترویج فرهنگ عاشورا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی زاهد دوست عصر شنبه در نشست هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی موکب قمر بنی هاشم (ع) شهرستان دشتی با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران موکب با بیان اینکه اربعین حسینی بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان و جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی است، اظهار کرد: موکب‌ها در کنار اسکان و پذیرایی از زائران، باید به تغذیه فکری و معنوی آنان نیز توجه ویژه داشته باشند؛ چرا که اگر زائر با معرفت و بصیرت بیشتری به وطن بازگردد، موکب رسالت اصلی خود را انجام داده است.

امام جمعه دشتی با تأکید بر اینکه برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی باید کوتاه، عمیق، اثرگذار و متناسب با شرایط زائران باشد، افزود: ارتباط چهره‌به‌چهره روحانیون و مبلغین با زائران، به‌ویژه جوانان، از مؤثرترین شیوه‌های تبلیغ است و گاهی یک گفت‌وگوی صمیمانه چند دقیقه‌ای، اثری ماندگارتر از یک سخنرانی طولانی دارد.

حجت‌الاسلام زاهددوست توجه ویژه به نوجوانان و جوانان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی، نشست‌های پرسش و پاسخ، روایتگری از حماسه کربلا و شهدای مقاومت و اجرای برنامه‌های متناسب با نسل جوان، می‌تواند نقش مهمی در تعمیق فرهنگ عاشورا داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه موکب، سفیر فرهنگی شهرستان دشتی است، بر معرفی علما، شهدا، مفاخر و ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی شهرستان، مستندسازی و انعکاس فعالیت‌های موکب در رسانه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی تأکید کرد.

امام جمعه دشتی در پایان گفت:معیار اصلی موفقیت یک موکب در میزان اثرگذاری در تقویت معرفت دینی، انس بیشتر زائران با مکتب اهل‌بیت(ع) و نزدیک‌تر شدن دل‌ها به حضرت سیدالشهدا(ع) است.

