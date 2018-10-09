موکب فرهنگی«ناصرین» همزمان با اربعین حسینی در کربلا برپا می شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام عباس علی نژاد دوشنبه شب در جمع خبرنگاران به اقدامات صورت گرفته برای حضور در اربعین حسینی اشاره و اظهارکرد: باید ازحضور میلیونی زائران این مسیر در پیشبرد اهداف فرهنگی استفاده کرد زیرا کسانی که در این برنامه ها حضور پیدا می‌کنند روحشان آماده است و باید مسائل مورد نیاز را منتقل کرد و یکی از مسائل مهم، موضوعات فرهنگی است.

وی افزود: موکب فرهنگی ناصرین با همت مجمع عالی کانونهای فرهنگی تبلیغی کشور و حمایت اداره کل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی برای اولین مرتبه در شهر مقدس کربلا ویژه فعالان فرهنگی و اعضای کانونهای فرهنگی تبلیغی کشور راه اندازی خواهد شد.

رئیس مجمع عالی کانون های فرهنگی تبلیغی کشور تصریح کرد: در مجموعه موکب فرهنگی ناصرین که با هدف تربیت دین یاوران طراحی شده ضمن ارائه خدمات جانبی از جمله پذیرایی و اسکان، اولویت برنامه هایش ارائه خدمات فرهنگی است و این موکب فرهنگی در زمینی به وسعت ۳۰۰۰ متر مربع در شهر کربلا و فاصله ۱۰۰۰ متری حرم مطهر قرار دارد که در ۴ بخش کودک و نوجوان، عموم، بین الملل و ویژه برنامه ها ارائه برنامه خواهد داشت.

علی نژاد خاطر نشان کرد: در بخش کودک و نوجوان فعالیت هایی از قبیل نقاشی، رنگ آمیزی، قصه گویی، خلاقیت، بازی و سرگرمی به زائران گروه سنی کودک و نوجوان ارائه می‌شود و در بخش عموم فعالیت هایی از قبیل تبلیغ چهره به چهره، حلقه های معرفت، پاسخگویی به مسائل شرعی، تصحیح وضو و قرائت نماز، اقامه نماز جماعت، کرسی های تلاوت مجلسی ویژه عموم زائران تدارک دیده شده است.

رئیس مجمع عالی کانون های فرهنگی تبلیغی کشور ابراز کرد: در بخش بین الملل با حضور مبلغان مسلط به زبان های عربی، انگلیسی، فرانسه و اردو فعالیت تبلیغی گفتگو محور خواهیم داشت و در کنار مبلغان، خادمیاران بین الملل از ملیت های مختلف نیز حضور دارند.

وی ادامه داد: در بخش ویژه برنامه ها نیز پیش بینی برگزاری سخنرانی های معرفتی و نشست های تخصصی به همراه برگزاری مراسم عزاداری با حضور سخنرانان و مداحان شاخص کشور به مدت ۱۰ شب برنامه ریزی شده است.