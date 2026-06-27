فرماندار تنگستان: توسعه متوازن روستاها پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در ادامه برنامه‌های بازدید میدانی از نقاط مختلف شهرستان، با حضور در روستای حاجی‌آباد بخش دلوار، از نزدیک روند اجرای طرح‌های عمرانی، وضعیت زیرساخت‌های موجود و مهم‌ترین مطالبات اهالی این روستا را بررسی کرد.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه توسعه روستاها یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اجرایی شهرستان است، اظهار داشت: بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام و آغاز طرح‌های اولویت‌دار، نقش مهمی در افزایش سطح خدمات و رضایتمندی مردم خواهد داشت و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

سلیمانی افزود: بازدیدهای میدانی فرصتی ارزشمند برای آگاهی مستقیم از مشکلات و ظرفیت‌های هر منطقه است و تصمیم‌گیری درباره اجرای پروژه‌ها و توزیع اعتبارات باید بر پایه نیازهای واقعی روستاها و خواسته‌های مردم صورت گیرد.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای زیرساخت‌های روستایی خاطرنشان کرد: بهبود راه‌های دسترسی، ساماندهی معابر، توسعه شبکه‌های آب، برق و سایر خدمات زیربنایی، از مهم‌ترین عوامل ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی روستاییان است و مدیریت شهرستان در این مسیر از همه ظرفیت‌های موجود بهره خواهد گرفت.

در این بازدید که با حضور دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای حاجی‌آباد انجام شد، مسائل مرتبط با توسعه روستا، پروژه‌های در دست اجرا، نیازهای خدماتی و راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

