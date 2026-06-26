به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر جمعه در ادامه روند بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف شهرستان و با هدف بررسی نزدیک مسائل عمرانی و خدماتی روستاها، از روستای ملگپ در بخش دلوار بازدید کرد و آخرین وضعیت پروژه‌ها و نیازهای زیرساختی این روستا را مورد ارزیابی قرار داد.

فرماندار تنگستان در این بازدید با دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای ملگپ دیدار و گفت‌وگو کرد و ضمن بررسی مسائل و مطالبات مطرح‌شده، روند اجرای پروژه‌های عمرانی، طرح‌های نیمه‌تمام و نیازهای اولویت‌دار این روستا را مورد بررسی قرار داد.

سلیمانی با اشاره به سیاست مدیریت شهرستان در حوزه عمران و توسعه، بیان کرد: رویکرد اصلی در برنامه‌های عمرانی شهرستان، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق، این طرح‌ها هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

وی ادامه داد: بازدیدهای میدانی از روستاها فرصت مناسبی برای شناسایی دقیق مشکلات و اولویت‌بندی نیازهای واقعی مناطق است تا در فرآیند تخصیص اعتبارات، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شرایط میدانی و مطالبات مردم انجام شود.

فرماندار تنگستان همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اساسی در روستاها تأکید کرد و افزود: توسعه پایدار روستایی مستلزم توجه همزمان به بهسازی معابر، بهبود راه‌های ارتباطی، تقویت شبکه‌های آب و برق و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی ساکنان است.