به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از روستاهای شهرستان و در آستانه برگزاری نشست کمیته برنامه‌ریزی، از روستای جائینک در بخش دلوار بازدید و از نزدیک روند اجرای پروژه‌های عمرانی، نیازهای زیرساختی و مطالبات مردمی را مورد بررسی قرار داد.

فرماندار تنگستان با تأکید بر اینکه بازدیدهای میدانی با هدف تصمیم‌گیری دقیق‌تر در کمیته برنامه‌ریزی انجام می‌شود، اظهار داشت: شناخت میدانی از ظرفیت‌ها، مشکلات و نیازهای هر روستا، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و تخصیص هدفمند اعتبارات خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام افزود: اولویت مدیریت شهرستان، تکمیل طرح‌هایی است که سال‌ها آغاز شده اما به دلایل مختلف به بهره‌برداری نرسیده‌اند و بهره‌برداری از این پروژه‌ها علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم، موجب ارتقای سطح خدمات و توسعه متوازن مناطق روستایی خواهد شد.

فرماندار تنگستان همچنین تقویت زیرساخت‌های روستایی را از مهم‌ترین محورهای توسعه شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌هایی همچون راه‌های روستایی، شبکه‌های آب، فضاهای آموزشی، خدمات عمومی و سایر پروژه‌های زیربنایی نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار روستاها دارد.

وی تأکید کرد که مطالبات و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی دهیار، شورا و اهالی روستا پس از بررسی کارشناسی، در اولویت برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات شهرستان قرار خواهد گرفت تا روند اجرای پروژه‌ها با شتاب بیشتری دنبال شود.

این بازدید در راستای سیاست حضور میدانی، نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها و بررسی مستقیم مسائل و مطالبات مردم در مناطق مختلف شهرستان انجام شد.

در این بازدید که با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و بخشی انجام شد، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام، زیرساخت‌های عمرانی، خدماتی و مسائل مرتبط با توسعه روستا مورد ارزیابی قرار گرفت.