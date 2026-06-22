به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح دوشنبه در بازدید از روستای احمدآباد در بخش مرکزی در راستای نظارت مستمر بر روند اجرای پروژههای توسعهای و در آستانه برگزاری کمیته برنامهریزی جهت تخصیص اعتبارات آتی، وضعیت پروژههای عمرانی و زیرساختی این روستا را مورد بررسی قرار داد.
فرماندار تنگستان در جریان این بازدید، با دیدار با دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای احمدآباد، به بررسی دقیق وضعیت پروژههای نیمهتمام، نیازهای عمرانی، چالشهای زیرساختی و مطالبات مردمی پرداخت.
سلیمانی با تأکید بر سیاست تکمیل پروژههای موجود در برنامههای عمرانی شهرستان، اظهار کرد: هدف اصلی از این بازدیدهای میدانی، شناسایی دقیق اولویتهای اجرایی و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر نیاز واقعی برای تخصیص بهینه اعتبارات است و اولویت نخست مدیریت شهرستان، بهرهبرداری از پروژههایی است که به دلیل کمبود منابع یا مسائل فنی در وضعیت نیمهتمام ماندهاند تا آثار ملموس توسعه در زندگی روزمره ساکنان روستا مشاهده شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه جامع روستایی، افزود: ارتقای سطح کیفی زندگی در روستای احمدآباد، تنها در اجرای پروژههای پراکنده خلاصه نمیشود؛ بلکه باید نگاهی ساختارمند به بهبود راههای ارتباطی، ساماندهی معابر، تقویت شبکههای آب، برق و سایر زیرساختهای اساسی داشت.
فرماندار تنگستان در پایان خاطرنشان کرد: در فرآیند تخصیص اعتبارات، معیار اصلی ما عدالت، نیازسنجی دقیق و میزان اثرگذاری واقعی طرحها بر رفاه عمومی خواهد بود و تلاش خواهد شد منابع موجود به سمت پروژههایی هدایت شوند که بیشترین نقش را در توسعه پایدار روستاها و بهبود معیشت مردم ایفا میکنند.
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