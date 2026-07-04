به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در راستای سیاست حضور میدانی، نظارت مستمر بر روند اجرای طرح‌های عمرانی و بررسی مستقیم مسائل و مطالبات مردمی، از روستای علی‌آباد بخش دلوار بازدید کرد.

فرماندار تنگستان در این بازدید با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه متوازن مناطق روستایی، اظهار کرد: بازدیدهای میدانی، زمینه شناخت دقیق ظرفیت‌ها، مشکلات و اولویت‌های هر منطقه را فراهم کرده و نقش مؤثری در تصمیم‌گیری و تخصیص بهینه اعتبارات خواهد داشت.



وی همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی روستاها را ضروری دانست و افزود: مطالبات مطرح‌شده از سوی دهیار، شورای اسلامی و اهالی روستا پس از بررسی کارشناسی، در فرآیند برنامه‌ریزی و تأمین اعتبارات شهرستان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

در این بازدید که با حضور بخشدار دلوار، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا انجام شد، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، نیازهای زیرساختی و مسائل مرتبط با توسعه روستا مورد ارزیابی قرار گرفت .