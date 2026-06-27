کاظمی: اجلاس رؤسای آموزش و پرورش بدون تشریفات برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی گفت: در دستورالعمل اجرایی اجلاس باید چارچوب اجرایی در تمامی حیطه‌های برنامه‌ریزی، محتوا، امکانات، تجهیزات، ارزیابی‌ها و... مدنظر قرار بگیرد.

وی در ادامه با تأکید بر حداکثر صرفه جویی در تمامی ابعاد برگزاری اجلاس، تصریح کرد: ضروری است از تمامی تشریفات در اجلاس سی و نهم صرف نظر شود و اسکان و برگزاری جلسات و برنامه‌ها صرفاً در خانه‌های معلم و سالن‌های کنفرانس و همایش آموزش و پرورش انجام بگیرد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: کمیته تولید محتوا یکی از مهم‌ترین بخش‌های اجلاس است چرا که باید محتوای جذاب، آموزنده و کاربردی تهیه و در اختیار رؤسا قرار گیرد.

کاظمی پس از استماع گزارش تحلیلی نتایج ارزیابی سی و هشتمین اجلاس رؤسا، خاطرنشان کرد: با توجه به نتایج ارزیابی ها، هر حوزه مسائل مربوط به خود را آسیب شناسی و با برنامه‌ریزی برای اجلاس سی و نهم، راهکارهای ارتقای عملکرد و برطرف شدن مسائل را بررسی کند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با تأکید بر اینکه عملکرد استان‌ها در ارزیابی اجلاس سال گذشته بررسی شود، گفت: کمیته‌های اجلاس باید به طور منظم جلسات داخلی خود را برگزار کنند و مصوبات آن را با ستاد اجلاس به اشتراک بگذارند تا اجلاس سی و نهم با سطح کیفی بهتری از سال‌های گذشته برگزار شود.